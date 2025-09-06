Báo cáo Bộ Chính trị việc điều chỉnh lương, phụ cấp

Nhân sự cấp xã còn bất cập

Sáng 6/9, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau hơn 2 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã ghi nhận những chuyển biến, tiến bộ và tích cực hơn trên nhiều phương diện.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế cần khẩn trương tháo gỡ. Trong đó, cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, còn bất cập; nơi thừa, nơi thiếu, nhiều vị trí chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Mặc dù công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đã có nhiều tiến bộ, song vẫn còn vướng mắc, đặc biệt trong giải quyết trực tuyến và các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư.

Bên cạnh đó, năng lực quản trị xã hội và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của nhiều xã còn hạn chế. Việc triển khai phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền còn thiếu đồng bộ, nhiều mặt còn lúng túng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Nêu 5 nội dung lớn trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách. Các bộ, cơ quan ngang bộ cần khẩn trương bổ sung, điều chỉnh hệ thống thể chế để đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên từng lĩnh vực.

Bộ trưởng cũng chỉ ra sự thiếu thống nhất, chưa đồng bộ trong số liệu báo cáo của các bộ, ngành về việc thực hiện phân cấp, phân quyền dẫn đến số liệu bị lệch.

Để giải quyết tình trạng này, Bộ Nội vụ kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì một cuộc họp với tất cả các bộ để rà soát, thống nhất số liệu trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Một nội dung khác được tư lệnh ngành nhấn mạnh là việc báo cáo Bộ Chính trị ngay trong tháng 9 việc điều chỉnh lương và các loại phụ cấp.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh 3 nhóm phụ cấp gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đó là: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc thù.

Liên quan đến điều chỉnh mức lương cơ sở, Bộ trưởng cho biết, tới đây cần tổng kết Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, từ đó tính toán một chiến lược, dài hơi cho cải cách tiền lương.

Một nội dung nữa cần báo cáo Bộ Chính trị là việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm. Hiện nay, hệ thống vị trí việc làm đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Mặc dù trước đó chúng ta đã có khung vị trí việc làm, nhưng nay cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

Bộ Nội vụ đã gửi văn bản tới các bộ, ngành và đề nghị phối hợp rà soát, tổng hợp để sớm báo cáo Bộ Chính trị, để làm cơ sở xác định biên chế của từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Chính phủ và chính quyền địa phương.

Theo Bộ trưởng, đây là vấn đề rất lớn và khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả.