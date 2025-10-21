Bộ Nội vụ nêu định hướng bổ sung vị trí việc làm ở cấp xã

TPO - Bộ Nội vụ định hướng bổ sung vị trí việc làm chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã; kế toán trưởng, kế toán viên phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn về định hướng bổ sung vị trí việc làm ở cấp xã. Trước đó, cơ quan này cũng đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố về định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã.

Đến nay, qua kiến nghị của một số địa phương, căn cứ quy định của pháp luật liên quan, Bộ Nội vụ tiếp tục có công văn, định hướng bổ sung vị trí việc làm tại UBND cấp xã (bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền).

Ảnh minh họa

Cụ thể, vị trí việc làm chuyên viên giúp việc các ban của HĐND, bố trí tại Văn phòng HĐND và UBND cấp xã, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, giúp việc theo quy định của pháp luật.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, UBND cấp xã chủ động xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức để bố trí cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Về vị trí việc làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và vị trí việc làm kế toán viên, được bố trí tại các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bố trí đủ cán bộ cho cấp cơ sở

Trước đó, tại Nghị quyết số 316/NQ ngày 8/10, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Qua đó, cần quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và thiết kế công cụ giám sát, kiểm tra; rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ.

UBND cấp tỉnh, xã bám sát các văn bản chỉ đạo và căn cứ điều kiện cụ thể để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm bố trí đủ ở cấp cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong tháng 10/2025.