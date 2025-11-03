Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cầu Long Biên cấm xe, cầu Vĩnh Tuy kẹt cứng từ chiều tới tối

Nhóm PV Thời sự

TPO - Sau khi cầu Long Biên chính thức cấm xe máy để sửa chữa, lượng phương tiện đổ dồn sang cầu Vĩnh Tuy khiến cả hai chiều lưu thông đều ùn tắc kéo dài trong chiều 3/11.

tp-1-1423.jpg
Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ 15h, lượng xe máy, ô tô đổ ra cầu Vĩnh Tuy ở cả hai hướng đã tăng cao đột biến.
tp-2-8523.jpg
Với làn cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống đê Nguyễn Khoái (nội thành), ùn tắc đã xảy ra kéo dài. Ảnh chụp lúc 16h30 ngày 3/11.
tp-3-4754.jpg
Tại đường dẫn cầu Vĩnh Tuy phía Long Biên, xe lên cầu đông và phải xếp hàng nối đuôi nhau di chuyển tốc độ rất chậm.
tp-4-8567.jpg
tp-5-4266.jpg
Trên cầu Vĩnh Tuy thời điểm từ 13h-17h, xe đông và phải xếp hàng dài, nối đuôi nhau nhích từng đoạn qua cầu.
tp-6-5892.jpg
Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, bình thường cầu Vĩnh Tuy nếu có ùn tắc chỉ xảy ra ở một chiều đường (buổi sáng hay ùn ứ chiều Long Biên - nội thành, buổi chiều ngược lại), nhưng chiều nay, ùn tắc đã xảy ra ở cả hai chiều.
tp-7-1223.jpg
Với chiều Long Biên - trung tâm thành phố Hà Nội, xe đi trên cầu Vĩnh Tuy đã xếp hàng dài để xuống đê Nguyễn Khoái
tp-8-8962.jpg
Lượng xe tăng trên cầu Vĩnh Tuy khiến các tuyến đường, nút giao hai đầu cầu cũng ùn tắc theo.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 3/11, lãnh đạo Đội CSGT số 4 và Đội CSGT số 5 đều cho biết, trước việc cầu Long Biên đóng chiều sang nội thành, dẫn đến cầu Chương Dương ùn tắc kéo dài. Để tránh tình trạng này, chiều nay phương tiện ô tô, xe máy đã đổ dồn sang phía cầu Vĩnh Tuy, gây ùn tắc cả hai chiều.

Đại diện hai Đội CSGT cho biết, họ đang theo dõi, nếu trong các ngày tới vẫn ùn tắc, CSGT sẽ kiến nghị với Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh lại phương án phân luồng, tổ chức giao thông cho phù hợp hơn. Cùng với đó, để đảm bảo và ưu tiên cho phương tiện của người dân đi lại, CSGT Hà Nội sẽ kiến nghị với Sở Xây dựng nên cấm một số loại xe ô tô kinh doanh vận tải (xe taxi, xe du lịch, xe hợp đồng...) vào giờ cao điểm.

Nhóm PV Thời sự
#cầu long biên #cầu chương dương #cầu vĩnh tuy #csgt hà nội #thanh tra #sửa chữa cầu

