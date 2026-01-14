Lệnh cấm nhập cảnh Mỹ khiến nhiều người nguy cơ lỡ hẹn World Cup

TPO - Lệnh hạn chế nhập cảnh mới do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành đang đẩy hàng nghìn người hâm mộ bóng đá Senegal và Bờ Biển Ngà vào tình thế khó khăn, khi nguy cơ không thể sang Mỹ cổ vũ đội tuyển tại World Cup ngày càng hiện hữu.

Theo quyết định được công bố từ tháng 12, Senegal và Bờ Biển Ngà bị đưa vào danh sách các quốc gia chịu hạn chế nhập cảnh một phần vào Mỹ. Đây là thông tin gây chấn động bởi Mỹ là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup cùng Canada và Mexico, giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 11/6-19/7.

Trong khi các đội tuyển hai nước này đã giành quyền tham dự World Cup, nhiều cổ động viên lại đối mặt với thực tế phũ phàng: Nếu chưa có thị thực từ trước, họ gần như không còn cơ hội sang Mỹ để trực tiếp theo dõi các trận đấu.

Phát biểu bên lề Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) đang diễn ra tại Morocco, cổ động viên Senegal Djibril Gueye bày tỏ sự bất bình: “Nếu Mỹ không muốn người hâm mộ từ một số quốc gia đến dự, họ không nên nhận đăng cai World Cup. Một nước chủ nhà phải có trách nhiệm tạo điều kiện để tất cả các quốc gia đã đủ điều kiện đều có thể tham gia trọn vẹn”.

Lệnh hạn chế nhập cảnh mới do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành đang đẩy hàng nghìn người hâm mộ bóng đá Senegal và Bờ Biển Ngà vào bờ vực nguy cơ không thể sang Mỹ cổ vũ đội tuyển tại World Cup. Ảnh: Sportstar.

Chính quyền Tổng thống Trump cho biết nguyên nhân của lệnh cấm xuất phát từ “những thiếu sót trong công tác sàng lọc và thẩm tra an ninh”. Ngoài Senegal và Bờ Biển Ngà, người hâm mộ Iran và Haiti - hai quốc gia khác đã giành vé dự World Cup cũng bị cấm nhập cảnh theo các quyết định trước đó.

Đáng chú ý, lệnh hạn chế chỉ cho phép cầu thủ, quan chức đội tuyển và thân nhân trực hệ được nhập cảnh để phục vụ World Cup, trong khi người hâm mộ không nằm trong diện ngoại lệ.

“Chúng tôi rất muốn đi nhưng hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Giờ chúng tôi chỉ có thể chờ đợi, hy vọng tình hình sẽ thay đổi trước khi World Cup diễn ra”, bà Fatou Diedhiou - Chủ tịch một nhóm cổ động viên nữ của Senegal - chia sẻ.

Với những cổ động viên kỳ cựu, việc không thể đồng hành cùng đội tuyển là cú sốc lớn. Sheikh Sy - người từng theo chân Senegal đến World Cup tại Qatar - khẳng định sẽ tìm mọi cách sang Mỹ. “Chúng tôi luôn đi cùng đội tuyển quốc gia. Senegal đã vào World Cup thì chúng tôi cũng phải có mặt”, ông nói.

Tại vòng bảng, Senegal sẽ thi đấu hai trận tại sân MetLife (New Jersey) gặp Pháp ngày 16/6 và Na Uy ngày 20/6, trước khi đá trận cuối tại Toronto ngày 26/6. Bờ Biển Ngà cũng có hai trận đấu trên đất Mỹ, gặp Ecuador và Curacao tại Philadelphia.

HLV Bờ Biển Ngà Emerse Faé bày tỏ sự lạc quan rằng vấn đề có thể được tháo gỡ. Ông dẫn lại việc người hâm mộ nước này từng gặp khó khăn về thị thực khi sang Morocco dự AFCON nhưng cuối cùng mọi việc vẫn được giải quyết. “World Cup là một lễ hội. Sẽ thật đáng tiếc nếu người hâm mộ không được góp mặt trong lễ hội chỉ diễn ra bốn năm một lần này”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, các cầu thủ tỏ ra thận trọng và tập trung vào chuyên môn. Tiền đạo Yan Diomande cho biết đội tuyển có thể thi đấu ngay cả khi thiếu vắng cổ động viên trên khán đài. “Điều quan trọng nhất là chiến thắng và cống hiến hết mình trên sân”, Yan Diomande nói.

Đội trưởng Franck Kessie cho rằng trách nhiệm tìm giải pháp thuộc về các nhà chức trách. “Liên đoàn bóng đá và chính phủ sẽ phải cùng nhau làm việc để tạo điều kiện tốt nhất cho người hâm mộ”, nam tiền đạo chia sẻ.

Ngay cả với những người có đủ điều kiện nhập cảnh, World Cup năm nay vẫn không dễ tiếp cận. Một cổ động viên Senegal mang quốc tịch Pháp cho biết anh quyết định không sang Mỹ vì lý do chính trị và chi phí quá cao. “Tôi có cảm giác mọi thứ chỉ xoay quanh kinh doanh, còn tinh thần bóng đá cộng đồng thì bị bỏ quên”, Yan Diomande nói.

Lệnh cấm nhập cảnh đang phủ bóng đen lên bầu không khí lễ hội của World Cup, đặt ra câu hỏi lớn về vai trò và trách nhiệm của quốc gia chủ nhà trong việc đảm bảo tính cởi mở và toàn diện của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.