Hộ chiếu Việt Nam thăng hạng cao nhất 5 năm qua

TPO - Theo bảng xếp hạng Hộ chiếu thế giới 2026 do Henley Passport Index công bố, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 86, tăng 5 bậc so với năm 2025. Đây là mức thứ hạng cao nhất của hộ chiếu Việt Nam trong vòng 5 năm qua, cho thấy xu hướng cải thiện đáng kể về khả năng đi lại quốc tế của công dân Việt Nam.

Henley Passport Index đánh giá sức mạnh hộ chiếu dựa trên số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà người sở hữu có thể nhập cảnh không cần thị thực hoặc được cấp visa khi đến. Việc tăng hạng phản ánh những chuyển biến tích cực trong quan hệ đối ngoại, hợp tác song phương và đa phương, cũng như các thỏa thuận về thị thực mà Việt Nam đạt được thời gian gần đây.

Hộ chiếu Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia ghi nhận biến động thứ hạng do thay đổi chính sách nhập cảnh, căng thẳng địa chính trị và xu hướng siết chặt biên giới, kết quả của Việt Nam được xem là tín hiệu tích cực, góp phần tạo thuận lợi hơn cho hoạt động du lịch, học tập, lao động và giao thương quốc tế của người dân.

Henley Passport Index là bảng xếp hạng uy tín toàn cầu, được xây dựng dựa trên dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), theo dõi khả năng tiếp cận của hộ chiếu tới 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Giới chuyên gia nhận định, nếu Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới miễn thị thực, đẩy mạnh ngoại giao và cải cách thủ tục xuất nhập cảnh, thứ hạng hộ chiếu Việt Nam trong các năm tới có thể tiếp tục được cải thiện, qua đó nâng cao vị thế và khả năng hội nhập của công dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Singapore giữ vững ngôi vị số 1 thế giới với quyền miễn thị thực tại 192/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhật Bản và Hàn Quốc cùng chia sẻ vị trí thứ 2, với khả năng tiếp cận 188 điểm đến không cần visa.

Theo bảng xếp hạng hộ chiếu thế giới 2026 do Henley Passport Index công bố, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 86, tăng 5 bậc so với năm 2025. Ảnh: The Indian Express.

Đứng ở vị trí thứ 3 là 5 quốc gia châu Âu gồm Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ, cùng đạt 186 điểm đến miễn thị thực. Vị trí thứ 4 cũng hoàn toàn thuộc về châu Âu với 10 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Italy và Hà Lan, đạt 185 điểm.

Ở top 5, nhóm các nước Hungary, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng đạt 184 điểm. Đáng chú ý, UAE được đánh giá là quốc gia có bước tiến mạnh mẽ nhất trong 20 năm lịch sử của Henley Passport Index, khi tăng thêm 149 điểm đến miễn thị thực kể từ năm 2006, qua đó vươn lên 57 bậc trên bảng xếp hạng. Theo Henley & Partners, thành tựu này đến từ chiến lược ngoại giao chủ động và chính sách tự do hóa thị thực bền bỉ của quốc gia Trung Đông này.

Ở nhóm tiếp theo, Australia xếp thứ 7 cùng Anh, Latvia và Liechtenstein. Tuy nhiên, Vương quốc Anh lại là quốc gia ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất theo năm, khi số điểm đến miễn thị thực giảm từ 190 xuống còn 182 chỉ trong 12 tháng.

Mỹ quay trở lại top 10 với vị trí thứ 10 và 179 điểm, sau khi lần đầu rơi khỏi nhóm này vào cuối năm 2025. Dù vậy, giới phân tích cho rằng đây không phải là sự phục hồi thực chất, bởi hiện có tới 37 quốc gia xếp trên Mỹ, nhiều hơn so với một năm trước. Trong vòng 12 tháng, Mỹ đã mất quyền miễn thị thực tại 7 điểm đến, chỉ xếp sau Anh về mức suy giảm nhanh nhất. Tính trong hai thập kỷ, Mỹ cũng ghi nhận mức tụt hạng lớn thứ ba thế giới, từ vị trí thứ 4 xuống thứ 10.

Nhận định về xu hướng này, nhà báo Misha Glenny, Hiệu trưởng Viện Khoa học Nhân văn tại Vienna, cho rằng: “Sức mạnh hộ chiếu phản ánh trực tiếp sự ổn định chính trị và uy tín ngoại giao. Khi quan hệ quốc tế biến động và chính trị nội bộ trở nên bất ổn, việc suy giảm quyền tự do đi lại của các quốc gia như Mỹ hay Anh là tín hiệu cho thấy những điều chỉnh địa chính trị sâu rộng hơn”.