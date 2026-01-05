80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử

TPO - Cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử" đã tái hiện sinh động hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng và xây dựng đất nước.

Chiều 5/1, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử.

Cuốn sách chia thành hai phần. Phần thứ nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội đã làm rõ hơn những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và Quốc hội Việt Nam nói chung, công tác bầu cử nói riêng.

Phần thứ hai - 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946 - 2026) giới thiệu toàn diện 15 nhiệm kỳ Quốc hội với những điểm nhấn, dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật (trái) đồng chủ biên Cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết cuốn sách tái hiện hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam - hành trình của trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy và khát vọng không ngừng vươn lên, hướng tới mục tiêu phụng sự nhân dân, kiến tạo sự phát triển bền vững của đất nước và tương lai tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

“Với 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội gắn bó chặt chẽ, có trách nhiệm với cử tri, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, ông Lâm nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử là một dấu ấn quan trọng trong quá trình phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội và NXB Chính trị quốc gia Sự thật. Ông hy vọng sự hợp tác này được nâng lên một tầm cao mới để biên tập, xuất bản, tuyên truyền ấn phẩm lý luận, chính trị, pháp luật có giá trị lý luận và thực tiễn.

Cuốn sách ra mắt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cách đây đúng 80 năm, ngày 06/01/1946, toàn thể nhân dân Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử, không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội, đánh dấu sự ra đời của thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, tự do.

Sự kiện lịch sử năm 1946 này đã trở thành một mốc son đặc biệt trong lịch sử lập hiến, lập pháp của dân tộc. Từ dấu mốc lịch sử đó, trải qua 15 nhiệm kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử.

Dịp này, lãnh đạo NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước”; lãnh đạo Quốc hội trao tặng Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp biên soạn, xuất bản sách thời gian qua.