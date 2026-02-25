Các điểm bầu cử sớm tại TPHCM đã sẵn sàng

Theo TTXVN, chiều 25/2, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031, do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu sớm trên địa bàn.

Tại các điểm kiểm tra, Đoàn đã rà soát quy trình, nội dung chương trình khai mạc; việc lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác bảo đảm an ninh, an toàn; phương án tổ chức tàu ra các điểm bỏ phiếu tại các nhà giàn DK1, tàu trực trên biển…

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn). Ảnh: TTXVN



Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ đánh giá, đến cuối ngày 25/2, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho đợt bỏ phiếu sớm đồng loạt diễn ra vào sáng 26/2.

Ở cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 4 điểm bầu cử sớm tại phường Tam Thắng, phường Phước Thắng và xã Long Sơn, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và người lao động làm việc dài ngày trên biển thực hiện quyền bầu cử.

Khu vực tổ chức bầu cử sớm tại nhà ga cảng hàng không Vũng Tàu chiều 25/2. Ảnh: Báo Nhân dân



Phòng viết phiếu bầu cử trong nhà ga hàng không Vũng Tàu. Ảnh: Báo Nhân dân



Những cử tri này thuộc các đơn vị: Hải đoàn 129 Hải quân, Hải đoàn 128 (Quân chủng Hải quân); Hải đội Dân quân thường trực trên biển (thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh); Tiểu đoàn DK1 và Lữ đoàn 125 (thuộc Vùng 2 Hải quân), Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cùng các nhà thầu, tàu và phương tiện đang làm việc. Đây là những cử tri không có mặt ở bờ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu vào ngày 15/3 tới với tổng số hơn 4.500 cử tri.

Theo Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng 2 Hải quân điều động 2 tàu và Vùng Cảnh sát biển 3 điều động 1 tàu để thực hiện công tác bỏ phiếu sớm trên biển cho các lực lượng, người lao động làm việc dài ngày trên biển.