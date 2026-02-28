Thanh Hóa vận hành hệ thống xạ trị ung thư 105 tỷ đồng

TPO - Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã đưa hệ thống xạ trị ung thư hiện đại hơn 105 tỷ đồng vào vận hành nhằm giúp người bệnh ung thư được tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại, giảm thời gian chờ đợi và giảm áp lực cho tuyến Trung ương.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống xạ trị Elekta Infinity (hệ thống xạ trị gia tốc). Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong công tác điều trị ung thư tại địa phương.

Dự án có tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh, do Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Hệ thống xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Tại lễ khánh thành, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định việc hoàn thành lắp đặt và đưa hệ thống máy xạ trị gia tốc tiên tiến vào vận hành là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong chặng đường phát triển của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa nói riêng và ngành y tế tỉnh nói chung.

Theo ông Tùng, hệ thống máy xạ trị gia tốc được đầu tư đồng bộ, hiện đại, ứng dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay, cho phép điều trị chính xác, hiệu quả và an toàn nhiều loại ung thư.

Trong thời gian tới, cùng với hệ thống trang thiết bị ngày càng hiện đại và đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa cần tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng các kỹ thuật cao, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm điều trị ung bướu chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo đại diện Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, hệ thống xạ trị tiên tiến của Elekta, được tích hợp kỹ thuật VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy - xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung), một trong những kỹ thuật xạ trị hiện đại đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm ung bướu lớn trong và ngoài nước. Đây cũng là hệ thống xạ trị ung thư hiện đại nhất khu vực miền Trung tính đến thời điểm hiện tại.

Cùng với đó, việc đưa hệ thống vào vận hành giúp người bệnh ung thư được tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại, giảm thời gian chờ đợi, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Đây không chỉ là bước tiến về trang thiết bị y tế hiện đại mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển chuyên môn kỹ thuật cao, từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến trong điều trị bệnh.