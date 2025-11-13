Gia tăng ca bệnh ung thư Dài cổ chờ xạ trị

TP - Do số lượng người bệnh gia tăng, trong khi năng lực đáp ứng của máy móc có hạn, bệnh nhân ung thư phải chờ trung bình khoảng ba tuần mới được xạ trị.

Khoảng 10 giờ ngày 12/11, tại khu vực xạ trị cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, nhiều bệnh nhân và thân nhân ngồi chờ đến lượt xạ trị. Đây là một trong những bệnh viện điều trị ung thư lớn nhất phía Nam, tiếp nhận người bệnh không chỉ từ TPHCM mà còn đến từ hầu hết các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ.

Nhiều tháng qua bà N.T.H (62 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) liên tục lên TPHCM để điều trị ung thư vú giai đoạn III. “Truyền hóa chất thì bác sĩ sắp xếp nhanh, gần như không phải chờ. Chuyển qua xạ trị tôi phải đợi gần ba tuần mới đến lượt. Nhìn bệnh nhân đông, tôi hiểu máy xạ đang quá tải” - bà H nói.

Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TPHCM chuẩn bị cho người bệnh bước vào quá trình xạ trị. Ảnh: BVCC

Ông P.V.T (55 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) bệnh nhân ung thư vòm hầu cũng trong tình cảnh tương tự. “Hóa trị được làm đúng hẹn, riêng xạ trị phải chờ vì mỗi máy chia cho nhiều người. Tôi đăng ký trước, đúng ba tuần sau mới được gọi vào điều trị” - ông T kể.

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho biết, bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đang tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận gần 5.000 lượt người đến khám và điều trị. “Phần hóa trị thì dễ hơn vì không cần nhiều máy móc, chủ yếu là nhân lực và không gian. Nhưng xạ trị phức tạp, phụ thuộc vào thiết bị. Hiện có những máy đã sử dụng tới 21 năm, xuống cấp nên thời gian chờ trung bình của người bệnh khoảng 3 tuần” - ông Tuấn cho hay.

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM vẫn cố gắng sắp xếp, ưu tiên cho các ca cần xạ trị sớm để không ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh. Tuy nhiên, số lượng người bệnh từ các tỉnh đổ về ngày càng nhiều khiến cơ sở luôn trong tình trạng quá tải. Theo Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, ngoài việc bảo trì, sửa chữa máy hiện có, bệnh viện đang được Thành phố phê duyệt danh mục đầu tư mới với tổng vốn hơn 800 tỷ đồng, chủ yếu để mua sắm thiết bị y tế hiện đại. “Dự án này rất quan trọng, giúp giảm tải, rút ngắn thời gian chờ xạ trị cho người bệnh” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Liên quan đến việc Việt Nam vừa cấp phép sử dụng vắc xin điều trị ung thư của Nga, TS.BS Diệp Bảo Tuấn cho rằng đây là “tin vui” cho người bệnh. “Có thêm thuốc mới được Bộ Y tế cấp phép là lợi ích cho cộng đồng. Nó giúp đa dạng lựa chọn, có thể mang lại hiệu quả tương tự thuốc cùng nhóm nhưng giá cạnh tranh hơn” - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, loại vắc xin mới này có cơ chế tác động vào hệ miễn dịch, chỉ định rộng cho hơn 14 loại ung thư. Nếu giá hợp lý, người bệnh sẽ dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là nhóm bệnh nhân nặng đang điều trị dài ngày.