Sức khỏe

Google News

Hơn 1,5 tỷ đồng tiếp sức cho y tế cơ sở tại Cần Thơ

Chúc Trí
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 28/2, Sở Y tế TP. Cần Thơ tổ chức đi bộ Ngành Y tế Cần Thơ: Hướng về y tế cơ sở. Từ sức lan tỏa của cuộc đi bộ đồng hành, hơn 1,5 tỷ đồng đã được các tổ chức, cá nhân đóng góp để tiếp sức cho tuyến y tế ở cơ sở.

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe và phát động ủng hộ cho y tế cơ sở để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân tại địa phương.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết, hệ thống y tế ngày càng được củng cố, công tác chăm lo cho đối tượng bảo trợ xã hội và người yếu thế được quan tâm. Quy mô và năng lực khám, điều trị bệnh, cung ứng dịch vụ của hệ thống y tế được nâng cao và mở rộng.

anh-6.jpg
Ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ.

Trong năm 2025, theo ông Cường, từ nguồn kinh phí ủng hộ y tế cơ sở, Sở Y tế đã hỗ trợ triển khai mô hình bác sĩ gia đình tại 15 Trạm Y tế, Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn. “Mô hình trên góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu theo hướng toàn diện và liên tục, giúp sàng lọc, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, hỗ trợ giảm quá tải bệnh viện tuyến trên”, ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, y tế cơ sở từ lâu đã được xác định là “người gác cổng”, tuyến đầu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là nơi gần dân nhất, nhanh nhất để xử lý các tình huống cấp cứu, quản lý bệnh không lây nhiễm và phòng chống dịch bệnh. Trên địa bàn Cần Thơ đã có những bước tiến dài trong việc bao phủ phủ mạng lưới y tế đến tận vùng sâu, vùng xa, các khu vực cù lao.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhìn nhận, hệ thống y tế cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất tại một số Trạm Y tế đã xuống cấp, trang thiết bị y tế còn thiếu hụt và nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn chưa yên tâm gắn bó với tuyến đầu.

Tại chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng từ các đơn vị, cá nhân. Nguồn tiền này sẽ được ngành y tế đầu tư phát triển lên 30 phòng khám bác sĩ gia đình. “Chất lượng khám chữa bệnh các Phòng khám Bác sĩ gia đình không chỉ dừng lại ở khám chữa bệnh ban đầu, còn từng bước triển khai chăm sóc giảm nhẹ tại nhà cho người mắc bệnh mạn tính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe và cấp thuốc điều trị bệnh mạn tính tại cộng đồng”, ông Cường chia sẻ.

anh-5.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ tiếp nhận nguồn lực tài trợ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân.
anh-4.jpg
Lãnh đạo TP. Cần Thơ và các sở, ngành tham gia đi bộ hướng về y tế cơ sở.
anh-3.jpg
Sinh viên tham gia đi bộ hướng về y tế cơ sở.
anh-2.jpg
anh-1.jpg
Cán bộ, công nhân viên trên địa bàn Cần Thơ hưởng ứng tham gia đi bộ hướng về y tế cơ sở.
Chúc Trí
#Cần Thơ #đi bộ #Hoàng Quốc Cường #Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ #bệnh nhân

