Pháp luật

Google News

Công an truy tìm nhóm người dừng xe đánh nhau giữa đường ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 19/11, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) cho biết đang trích xuất camera an ninh để làm rõ và xử lý nhóm người đánh nhau, gây mất trật tự trên đường Trần Thị Bốc.

Trước đó, tối 18/11, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hỗn loạn giữa hai đôi nam nữ đi trên hai xe máy.

Clip vụ ẩu đả.

Các bên dừng xe giữa đường, lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả. Trong clip, họ dùng mũ bảo hiểm tấn công, liên tục đánh vào đầu và người đối phương, bất chấp xung quanh có người can ngăn và hô lớn “công an tới”.

“Mấy người đó chửi nhau kiểu như say xỉn, rồi đánh nhau. Được can thì họ lên xe chạy mất”, một nhân chứng kể lại. Theo người dân, sự việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 18/11, đoạn gần giao lộ Quang Trung.

dnh1.png
Hình ảnh các thanh niên đánh nhau và được người can ngăn.

Trong sáng 19/11, Công an xã Đông Thạnh đã đến hiện trường, phối hợp người dân thu thập hình ảnh camera để xác định danh tính các đối tượng liên quan. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Thời gian qua, nhiều vụ mâu thuẫn khi tham gia giao thông dẫn đến đánh nhau đã bị lực lượng chức năng xử lý. Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không tự ý giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, không dừng xe cãi vã hoặc ẩu đả trên đường. Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng, dù xuất phát từ nguyên nhân gì, đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi xảy ra va chạm, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh và liên hệ công an gần nhất để được hỗ trợ, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Nguyễn Dũng
