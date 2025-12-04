Va chạm với xe ben, người đàn ông điều khiển xe máy tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Cú va chạm khiến người đàn ông ngoài 30 tuổi điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn đúng vào giờ cao điểm nên giao thông trên đường bị ùn tắc cục bộ.

Đến gần 19 giờ ngày 4/12, Công an xã Bà Điểm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy xảy ra trên đường Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn cũ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, trên đường Phan Văn Hớn cách giao lộ Nguyễn Thị Bén khoảng 50 m, xe ben mang biển số 51C-119.xx và xe máy biển số 59X1-817.xx xảy ra va chạm.

Cú va chạm khiến người đàn ông ngoài 30 tuổi điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn đúng vào giờ cao điểm chiều và gần khu vực chợ nên giao thông trên đường Phan Văn Hớn bị ùn tắc cục bộ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức phân luồng. Một đoạn đường dài hơn 200 m bị phong tỏa, các phương tiện qua khu vực được hướng dẫn chuyển hướng để tránh ùn tắc.

Hình ảnh từ camera an ninh nhà dân cho thấy xe ben và xe máy di chuyển ngược chiều nhau trước khi xảy ra va chạm.

Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác; hai phương tiện liên quan cũng được di dời phục vụ điều tra. Công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn và xác minh danh tính nạn nhân.

#TP.HCM #tai nạn #xe ben #xe máy #giao thông #Hóc Môn #đường Phan Văn Hớn

