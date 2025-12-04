Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực ấp Tân Quới, xã Tân Long, đoạn sạt lở và nguy cơ cao sạt lở dài hơn 360m.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, do ảnh hưởng mưa lớn, lũ lên nhanh kết hợp lưu lượng phương tiện giao thông thủy nội địa và quốc tế qua lại với tần suất cao từ tháng 8/2025 đến nay, dẫn đến tình trạng sạt lở bờ sông Tiền thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Long. Sạt lở diễn biến ngày càng nghiêm trọng gây thiệt hại hoàn toàn tài sản của 5 hộ dân, đe dọa trực tiếp an toàn tính mạng và tài sản khoảng 34 hộ dân.

Sạt lở bờ sông Tiền, đoạn xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp.

Phạm vi áp dụng tình huống khẩn cấp về sạt lở dài khoảng 360m (từ bến đò An Long - Tân Quới về phía thượng nguồn), uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của 39 hộ dân sinh sống tại khu vực sạt lở, nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Trong đó, có 24 hộ dân đang sinh sống sát bờ sông, cần phải di dời khẩn cấp đến nơi ở an toàn.

Để chống sạt lở, UBND tỉnh Đồng Tháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp gồm di dời 24 hộ dân nằm sát bờ sông đến nơi an toàn; xác định vành đai sạt lở, thực hiện việc cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở, triển khai ngay các giải pháp phi công trình, các phương án sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở tiếp tục xảy ra. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân.

UBND tỉnh Đồng Tháp còn yêu cầu khẩn trương triển khai khảo sát, đánh giá toàn tuyến và đề xuất các biện pháp khắc phục sạt lở hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực. Trong đó ưu tiên cho khu vực bến phà An Long - Tân Quới, xã Tân Long nhằm kịp thời ngăn chặn sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khu vực…

UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND xã Tân Long khẩn trương tổ chức di dời khẩn cấp 24 hộ dân nằm sát bờ sông đến nơi an toàn; theo dõi sát diễn biến sạt lở, rà soát vành đai sạt lở, khẩn trương tổ chức vận động tiếp tục các hộ dân có nguy cơ cao để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân.

UBND tỉnh Đồng Tháp còn giao Sở NN&MT khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá xác định phạm vi ảnh hưởng cần xử lý; tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn, chuyên gia tư vấn các biện pháp cần triển khai ngay nhằm ngăn chặn sạt lở phát sinh; đồng thời, đề xuất giải pháp xử lý căn cơ theo quy định pháp luật về quản lý xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo UBND tỉnh trước 9/12.

Ngoài ra, yêu cầu cơ quan này chủ trì, phối hợp UBND xã Tân Long rà soát, cập nhật vành đai sạt lở, khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định để cảnh báo người dân biết, phòng tránh; thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình sạt lở, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý cáctình huống khẩn cấp phát sinh.