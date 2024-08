Tuyên dương những người kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trong cộng đồng

TPO - Trong giai đoạn 2019-2024, các lực lượng đã đóng góp trên 50.800 ý kiến liên quan đến an ninh trật tự; hỗ trợ lực lượng công an giải quyết trên 8.600 vụ việc liên quan an ninh trật tự, bắt 6.694 vụ với 7.388 đối tượng; vận động nhân dân giao nộp 212 khẩu súng các loại, 323 công cụ hỗ trợ, 6.809 vũ khí thô sơ...

Ngày 23/8, Công an TPHCM cùng các đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hội viên các Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019-2024.

Tại Hội nghị, Công an TPHCM đã biểu dương 160 điển hình tiên tiến hội viên cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019 - 2024.

Giai đoạn 2019-2024, Công an đã phối hợp Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân TPHCM thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc.

Lực lượng công an phối hợp các hội đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động các mô hình; củng cố, chấn chỉnh, nâng chất hoạt động các mô hình hoạt động có hiệu quả.

Điển hình như, Hội Cựu chiến binh với mô hình “Tổ an ninh tự quản”, “Tổ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật”, Đội cán sự xã hội tình nguyện về an ninh trật tự” phường, xã, thị trấn, “Tổ an ninh trật tự, an toàn xã hội”; “Tổ dư luận xã hội” phản ánh định kỳ dư luận xã hội hằng tháng.

Hội Liên hiệp phụ nữ chỉ đạo các cấp hội duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả 438 câu lạc bộ “Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội” với gần 18.000 thành viên tham gia; phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình “5+1”, “6+1” vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện “4 không với ma túy”.

Hội Nông dân thành phố đã vận động thành lập 358 tổ tự quản về an ninh trật tự; phát huy hiệu quả 84 câu lạc bộ “Nông dân với an toàn giao thông”...

Trung tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TPHCM cho biết, giai đoạn 2019-2024, công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các cấp Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự lan toả, đi vào chiều sâu và mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về hình thức và phát huy quyền làm chủ của người dân trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

Phát biểu tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải nhấn mạnh một số kết quả nổi bật mà Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân thành phố đã phối hợp thực hiện hiệu quả trong 5 năm qua.

Theo đó, các lực lượng đã phối hợp tuyên truyền, vận động các hội viên cùng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đóng góp trên 555.000 ý kiến (trong đó có 50.861 ý kiến liên quan đến an ninh trật tự); hỗ trợ lực lượng công an giải quyết trên 8.600 vụ việc liên quan an ninh trật tự, bắt 6.694 vụ với 7.388 đối tượng; vận động nhân dân giao nộp 212 khẩu súng các loại, 323 công cụ hỗ trợ, 6.809 vũ khí thô sơ... Triển khai thực hiện có hiệu quả, duy trì hoạt động 41 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Dương Ngọc Hải đề nghị các lực lượng tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới như “Đội cán sự xã hội tình nguyện về an ninh trật tự”, mô hình “Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Nông dân xung kích phòng, chống tội phạm”. Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi, chia sẻ với cán bộ, hội viên các hội về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các cách thức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn...