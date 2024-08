Xúc động những tấm gương quả cảm trấn áp tội phạm, lao vào đám cháy cứu người giữa đêm

TPO - Từ anh nhân viên bệnh viện đến người cán bộ khu phố lớn tuổi đều có những hành động dũng cảm, quên mình để mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Sáng 19/8, Ban Chuyên đề Công an TPHCM phối hợp với Cung Văn hóa Lao động TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình giao lưu, tuyên dương “Gương sáng phố phường” lần thứ 21 – năm 2024.

Chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2024), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024), 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2024), 19 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2024) và trong không khí phấn khởi Công an TPHCM vừa đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng.

Là một trong 10 cá nhân tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng dịp này, anh Nguyễn Lê Hậu (nhân viên kỹ thuật điện, Bệnh viện TP. Thủ Đức) đã tham gia tổ nhân dân tuần tra phường Linh Trung (TP. Thủ Đức) và hỗ trợ Công an phường đấu tranh, bắt nhiều đối tượng cướp giật, ma túy.

Anh Hậu cho biết, tham gia thêm công việc này, ngoài chấp hành tốt công việc của đơn vị từ 7 - 17 giờ hằng ngày, anh dành thời gian (từ 23 giờ đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau) để tham gia công tác cùng tổ tuần tra của công an phường.

Thời gian đầu, công việc "tăng ca" này ảnh hưởng một phần đến sức khỏe nhưng dần dần anh cũng thích ứng. Với vai trò tổ trưởng, anh Hậu luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chỉ huy Công an phường giao phó và đảm bảo an toàn cho anh em trong tổ tuần tra.

Anh Hậu chia sẻ, trong quá trình tuần tra thời gian qua, tổ công tác của anh phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành và tăng ga bỏ chạy, sau đó bỏ xe và chạy bộ vào một khu chợ. Lúc này các thành viên trong tổ chia ra đi truy bắt.

Phát hiện đối tượng trên tay cầm vật nhọn đe dọa, anh Hậu đã trấn tĩnh, khuyên nhủ thanh niên bình tĩnh. Đối tượng sau đó đã bỏ vũ khí, theo tổ công tác về phường làm việc.

Trong khi đó, chú Nguyễn Hữu Nghĩa (Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 1, phường Tân Hưng Thuận, quận 12) là một tấm gương sáng về lòng quả cảm, cứu người trong lúc hiểm nguy.

Vị cán bộ khu phố chia sẻ, rạng sáng ngày 15/1/2023, nhận được điện thoại báo tin nhà dân bị cháy và nhờ cứu giúp, ông Nghĩa lập tức mang bình cứu hỏa và chiếc búa chạy ra ngoài hô hào bà con cùng mình tiếp cận đám cháy để cứu người.

Sau khi lấy búa phá cửa, ông Nghĩa dùng bình cứu hỏa khống chế đám cháy. “Thật sự lúc khống chế được đám cháy, tôi hết sức vui mừng, hạnh phúc khi thấy gia đình này vẫn an toàn. Tôi và bà con hàng xóm nhanh chóng đưa gia đình 5 người ra ngoài và sau đó quay lại mang các vật dụng, tài sản dễ cháy ra khỏi căn nhà”, ông Nghĩa kể.

Ông Nghĩa cũng bộc bạch, thời điểm đó ông không nghĩ đến hiểm nguy mà chỉ cố gắng làm sao khống chế đám cháy và đưa người gặp nạn ra ngoài sớm nhất.

Lan tỏa những tấm gương sáng, những việc làm tốt

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh: Chương trình “Gương sáng phố phường” là dịp tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình đã không quản ngại gian khổ, quên mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, dũng cảm đương đầu với cái ác, cái khó; bất chấp hiểm nguy của bản thân để đóng góp cho sự bình yên và phát triển của thành phố thân yêu.

Ông Tài bày tỏ tin tưởng những gương sáng, những việc làm tốt đẹp đang duy trì, lan tỏa và thường trực trong mỗi chúng ta.

“Từng người, từng nhà tùy điều kiện cụ thể của mình, luôn ý thức, trách nhiệm và có những việc làm thiết thực nhất vì bình yên, vì sự an toàn, hạnh phúc của chúng ta”, Thiếu tướng Trần Đức Tài gửi gắm.

Dịp này, Giám đốc Công an TPHCM đã gửi giấy khen, tuyên dương những đóng góp tiêu biểu, tích cực của 19 cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, nỗ lực, quên mình vì công tác giữ gìn an ninh, trật tự, bình yên của cộng đồng dân cư.