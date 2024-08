Sôi động màn diễu hành kỵ binh trên đường phố TPHCM

TPO - Sự xuất hiện của đội kỵ binh cùng các chiến sĩ cảnh sát cơ động diễu hành tạo sự sôi nổi, hào hứng với hết thảy người dân, du khách có mặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tối 17/8, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Việt Nam - Tổ quốc trong tim tôi”.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức. Đây là hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân; 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chào mừng sự kiện Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.