Lắp camera giám sát các khu vực xung quanh chợ đầu mối ở TPHCM

Ngày 23/8, Ban Văn hóa – Xã hội (VH – XH) HĐND TPHCM có văn bản gửi UBND thành phố kiến nghị công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với 3 chợ đầu mối trên địa bàn thành phố.

Ban VH – XH cho biết, qua thực tiễn các buổi khảo sát 3 chợ đầu mối đối với Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Hóc Môn, Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, cơ quan này ghi nhận tình trạng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tự phát, buôn bán bên ngoài 3 chợ đầu mối có dấu hiệu tăng.

Điều này dẫn đến không kiểm soát được nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm, nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng chợ, xung quanh chợ, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến sức mua bán của các chợ và việc kinh doanh hợp pháp của thương nhân trong chợ.

Trước thực trạng buôn bán tự phát xung quanh các chợ đầu mối trên, để công tác quản lý, giám sát an toàn thực phẩm được đảm bảo, Ban VH - XH kiến nghị UBND TPHCM có chỉ đạo UBND TP. Thủ Đức, quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn có giải pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng buôn bán tự phát, trái phép xung quanh chợ đầu mối để tạo sự công bằng cho các tiểu thương trong chợ, đồng thời giúp công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối hoạt động hiệu quả hơn.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố nghiên cứu, tham mưu các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của chính quyền địa phương khi xử lý các chợ tự phát và kịp thời đề xuất lãnh đạo thành phố có những chính sách đặc thù phù hợp để đảm bảo công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố được tốt hơn trong thời gian tới.

Kiến nghị lắp đặt các bảng cấm dừng, cấm đỗ xe và camera giám sát tại các khu vực xung quanh chợ đầu mối và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các phương tiện xe ba gác, xe thô sơ, xe tự chế và xe lôi.

Cùng với đó, tăng cường quản lý nguồn hàng vào các chợ đầu mối chặt chẽ cường hoạt động giám sát đối với đề án sơ chế tại nguồn, đề án truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và sổ ghi chép, xuất hàng của các tiểu thương tại các chợ.

Vừa qua, HĐND TPHCM đã lập đoàn giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đoàn đã tiến hành khảo sát, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, phố ẩm thực, các cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp tại khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tới đây, đoàn dự kiến sẽ khảo sát, kiểm tra thực tế tại các vùng nguyên liệu cung ứng lương thực thực phẩm tại các tỉnh khu vực phía Nam cho TPHCM.

Mới đây, báo Tiền Phong đã ghi nhận, phản ánh tình trạng nhặt rau quả tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP. Thủ Đức) về sử dụng hoặc bán ra thị trường. Sau khi báo phản ánh, Công ty Cổ phần Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã tăng cường kiểm tra và cấm người dân đến chợ nhặt rau quả. Trở lại chợ, phóng viên Tiền Phong không còn thấy cảnh nhiều người chen nhau nhặt nông sản bỏ đi nữa.