Pháp luật

Google News

Hai thanh niên bất ngờ bị nhóm 'quái xế' tấn công, một người bị mù vĩnh viễn

Nguyễn Thành
TPO - Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do thấy L. và C. giống nhóm đối tượng đã thách thức trước đó nên đã lao vào tấn công hai em này. Hậu quả em L. bị mù mắt phải vĩnh viễn.

Ngày 20/8, Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao 7 đối tượng (từ 16 đến 18 tuổi) và tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại Khu công viên Bắc Tượng đài, đường 2/9.

nhom-doi-tuong-bi-bat.jpg
Nhóm 7 đối tượng liên quan đến vụ việc và tang vật.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 16/8, Công an phường Hòa Cường nhận được tin báo của người dân về việc hai em N.D.L (16 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) và T.M.C (19 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) bị một nhóm nhiều đối tượng điều khiển xe máy tấn công, khiến em L. bị thương tích nặng, rồi bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã xác minh làm rõ và tạm giữ 7/10 đối tượng liên quan cùng phương tiện, tang vật gây án. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do thấy em L. và em C. giống nhóm đối tượng đã thách thức trước đó nên đã tấn công hai em.

nan-nhan-9437.jpg
Em N.D.L bị các đối tượng đánh hội đồng khiến mắt phải mù vĩnh viễn.

Theo đó, 7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Anh Quốc, Đỗ Huy Tín, Trương Ngọc Vinh, Hồ Văn Đại Vĩ, Phạm Ngọc Hiếu và Đặng Văn Quang Thảo.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, nạn nhân em N.D.L sau khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng được chẩn đoán vỡ nhãn cầu phải, mù vĩnh viễn và nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định thương tích ban đầu đối với em L. tối thiểu là 41%.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận hồ sơ và các đối tượng để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Thành
#bạo lực học đường Đà Nẵng #tấn công nhóm quái xế #gây thương tích vĩnh viễn #vụ việc tại khu công viên Bắc Tượng đài #điều tra hành vi cố ý gây thương tích #đối tượng tấn công bằng xe máy #mù mắt vĩnh viễn do bạo lực #giám định thương tích học sinh #xử lý nhóm quái xế Đà Nẵng #tình trạng bạo lực giới trẻ

