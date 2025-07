Xử lý nhóm ‘quái xế’ mang hung khí diễu phố

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua theo dõi và nắm tình hình, vào các buổi tối trong tuần, trên tuyến đường Vạn Thiện - Bến En đi qua địa bàn xã Yên Thọ, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô, xe máy lạng lách đánh võng và vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan công an lập biên bản xử lý vi phạm

Hầu hết các trường hợp vi phạm đều có độ tuổi từ 16 – 17 tuổi, trong đó phần lớn đến từ các địa phương khác như: Xã Nông Cống, xã Thăng Bình…

Công an xã Yên Thọ đã tập trung lực lượng phối hợp với các tổ an ninh, trật tự tại các thôn trên địa bàn xã tổ chức tuần tra, xử lý. Khoảng 22h15 phút ngày 6/7, trên tuyến đường Vạn Thiện - Bến En, Công an xã Yên Thọ đã phát hiện, lập biên bản xử lý 16 thanh, thiếu niên đi trên 8 xe máy phân khối lớn không gắn biển số xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, còi rú inh ỏi… mang theo hung khí như: dao, ná cao su bắn đạn bi, đinh 3, gậy sắt...

Tại Công an xã Yên Thọ, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Hiện, Công an xã Yên Thọ đã hoàn tất hồ sơ vụ việc ban đầu và chuyển hồ sơ, tang vật, đối tượng về Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, xử lý theo quy định.