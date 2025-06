Bắt nhóm ‘quái xế’ có hành vi khiếm nhã các cô gái đi đường

TPO - Nhóm ‘quái xế’ điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ rồi tạt đầu xe, có hành vi khiếm nhã với 2 cô gái đi đường gây bức xúc.

Ngày 28/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi Gây rối trật tự công cộng và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Đức Q. (SN 2007), Lê Đức D. (SN 2008), cùng trú xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Cảnh Vĩnh T. (SN 2009), trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương; Hoàng Trần Ch. (SN 2007), trú xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 23/6, 4 đối tượng trên điều khiển 2 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm đi từ huyện Đô Lương xuống thành phố Vinh. Các đối tượng lạng lách, đánh võng, rồ ga, hò hét, vượt đèn đỏ, sau đó tạt đầu xe, trêu chọc người đi đường.

Nguy hiểm hơn, khi đi đến đường Quang Trung (thuộc phường Quang Trung, thành phố Vinh), nhóm ‘quái xế’ còn trêu chọc, tạt đầu xe và có hành vi khiếm nhã đối với hai cô gái đang đi cùng chiều, gây bức xúc cho người đi đường.

Nhận được thông tin từ người dân, Tổ 373 Công an Nghệ An phối hợp với tổ địa bàn thành phố Vinh - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 27/6, lực lượng Công an đã bắt giữ 4 đối tượng trên về hành vi Gây rối trật tự công cộng và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.