Nạn nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị hồi phục kỳ diệu

TPO - Nạn nhân trong vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long đã được cứu sống ngoạn mục sau hơn 20 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, qua đó thể hiện trình độ và tấm lòng nhân ái của đội ngũ thầy thuốc.

Ngày 11/10, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Phan Xuân Nam cho biết, bệnh nhân Kăm Bôn (SN 1999, quốc tịch Lào) - nạn nhân trong vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long, xã Lao Bảo - đã được xuất viện sau hơn 20 ngày điều trị tích cực. Đây là bệnh nhân cuối cùng xuất viện trong số 9 người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

Anh Kăm Bôn - nạn nhân trong vụ xe tải lao vào chợ Tân Long.

Trước đó, anh Bôn nhập viện trong tình trạng nguy kịch với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng như sọ não, cột sống cổ ngực, gãy hở phức tạp xương đùi và cả hai cẳng chân, tổn thương gan, phổi, bụng.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kích hoạt "báo động đỏ" toàn viện để kịp thời cấp cứu, giành lại sự sống cho bệnh nhân. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân Bôn trải qua 5 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, trong đó có 2 ca đặc biệt xử lý chấn thương phức tạp vùng đầu và xương đùi.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa 5 chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Ngoại Chấn thương - Bỏng và Ngoại Thần kinh, quá trình điều trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả và toàn diện.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân Kăm Bôn, 3 bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện trực tiếp hiến máu cứu người. Bên cạnh đó, do bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, các y bác sĩ cùng các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các khoản chi phí điều trị với tổng kinh phí 88 triệu đồng.

"Sau hơn 20 ngày chiến đấu kiên cường, bệnh nhân Kăm Bôn hồi phục tích cực, các tổn thương ổn định, khả năng vận động được cải thiện rõ rệt và chính thức được xuất viện trong niềm vui của các y, bác sĩ và gia đình người bệnh", bác sĩ Chuyên khoa II Phan Xuân Nam - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay.

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 7 giờ 50 phút ngày 17/9, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 do ông Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, chở theo ông Võ Nhật T. (SN 1977, trú tỉnh Đồng Nai) lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo.

Lúc đến khu vực ngã ba chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), xe tải do ông Hoàng cầm lái bất ngờ lao vào khu vực chợ Tân Long, nơi có nhiều người đang đứng bên đường bán chuối. Vụ việc khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu, điều trị. Đến nay, tài xế Trần Minh Hoàng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".