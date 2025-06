Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

TPO - Chiều 12/6, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt của đơn vị.

Theo đó, Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, theo Quyết định số 4761/QĐ-BCA ngày 9/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cũng tại buổi lễ, theo Quyết định 4757/QĐ-BCA, Đại tá Ngô Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chúc mừng hai đồng chí lãnh đạo được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Với Đại tá Ngô Thanh Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị và những đóng góp to lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Đồng chí là người sâu sát cơ sở, chỉ đạo điều tra, phá thành công nhiều chuyên án lớn, xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đối với Đại tá Vũ Văn Đấu, đồng chí Trần Quốc Cường bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm và bản lĩnh đã được rèn luyện qua nhiều cương vị, đồng chí sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, phối hợp hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy truyền thống lực lượng Công an nhân dân để lãnh đạo, xây dựng Công an tỉnh Điện Biên trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh mới.

Điện Biên là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có hơn 414km đường biên giới với Lào và trên 40km với Trung Quốc; địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong bối cảnh đó, vai trò của lực lượng Công an địa phương càng trở nên quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.