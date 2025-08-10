Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bộ đội Biên phòng phá chuyên án ma túy HCM 725

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ đội Biên phòng TPHCM đã khởi tố hình sự vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng và khởi tố hình sự vụ tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 1 đối tượng trong chuyên án HCM 725 và tiến hành bàn giao cho Công an TPHCM tiếp tục thụ lý vụ án.

Ngày 10/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số HCM 725, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá và dạng khay có trọng lượng khoảng 10,2 gam, hai điện thoại di động và 1 xe máy.

1.jpg
Đối tượng Nguyễn Bá Quang.

Theo đó, thực hiện kế hoạch chuyên án HCM 725, sau thời gian theo dõi, mật phục, vào lúc 16 giờ ngày 29/7, tại khu vực trước nhà số 14/19/1/5 (đường Vi Ba, tổ 2, khu phố 29, phường Vũng Tàu, TPHCM), Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồn Biên phòng Bến Đá và Công an phường Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Thạch Sang (33 tuổi, trú tại xã Long Điền, TPHCM) đang thực hiện hành vi mua trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Số ma túy này được Sang mua của đối tượng Nguyễn Bá Quang (33 tuổi, trú tại số 14/19/1/5 đường Vi Ba, phường Vũng Tàu, TPHCM) với số tiền 1 triệu đồng, có trọng lượng khoảng 3 gam. Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng ở của đối tượng này, lực lượng đánh án thu giữ thêm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá trên nền nhà vệ sinh, có trọng lượng khoảng 5 gam. Quang khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá của mình.

2.jpg
Đối tượng Thạch Trần Sang.

Tại phòng ở của Quang, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm đối tượng Lê Xuân Hữu (52 tuổi), là người thuê trọ cùng nhà với Quang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay có tổng trọng lượng 2,2 gam.

Từ lời khai của Nguyễn Bá Quang, ngày 30/7, ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng và tiến hành truy xét, mời đối tượng Trịnh Hải Long (33 tuổi, trú tại phòng 706, căn hộ Việt Hùng ở số 160/7/9 Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu, TPHCM) về Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc.

3.jpg
Đối tượng Lê Xuân Hữu.

Qua đấu tranh, Long thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 31/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM đã ra lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Long.

Hiện, Bộ đội Biên phòng TPHCM đã khởi tố hình sự vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng là Nguyễn Bá Quang, Trần Thạch Sang, Trịnh Hải Long và khởi tố hình sự vụ tàng trữ trái phép chất ma túy đối với đối tượng Lê Xuân Hữu trong chuyên án HCM 725 và tiến hành bàn giao cho Công an TPHCM tiếp tục thụ lý điều tra vụ án theo quy định.

Duy Quang
#Bộ đội Biên phòng #triệt phá thành công chuyên án #triệt phá thành công #chuyên án #chuyên án ma túy HCM 725 #Bộ đội Biên phòng TPHCM #khởi tố hình sự #Công an TPHCM #thụ lý vụ án

Xem thêm

Cùng chuyên mục