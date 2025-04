Công an Điện Biên triệt phá liên tiếp 5 vụ án ma túy trong 7 ngày

TPO - Từ ngày 10 đến 16/4/2025, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá 5 vụ án liên quan đến ma túy tại cả trong nước và nước bạn Lào, thu giữ tổng cộng hơn 9kg heroin, 66.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Mới đây nhất, vào hồi 9 giờ sáng ngày 16/4, tại bản Him Lam 2, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, Công an phường Him Lam phát hiện Lò Văn Thảnh (trú tại địa chỉ trên) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người đối tượng có mang theo một số viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lò Văn Thảnh, lực lượng chức năng thu giữ 239 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp và nhiều cục chất bột màu trắng, nghi là heroin. Đối tượng đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 15/4, tại khu vực Đèo Hoa, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an xã Mùn Chung phá thành công chuyên án mang bí số ĐB325P, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Qua mật phục và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về nội địa. Tang vật thu giữ gồm 11 bánh ma túy tổng hợp (ước tính khoảng 66.000 viên), 2 bánh heroin, 2 xe máy, điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Hai đối tượng bị bắt giữ được xác định là Mùa A Nhà (trú tại bản Suối Thín, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Mùa A Pha (trú tại bản Huổi Hiêng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào; mang quốc tịch Lào). Theo điều tra ban đầu, các đối tượng vận chuyển số ma túy từ Lào qua biên giới bằng đường tiểu ngạch, sau đó trung chuyển qua địa bàn huyện Tuần Giáo để tiếp tục đưa đi tiêu thụ. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này.

Cũng trong ngày 15/4, vào khoảng 17 giờ tại bản Pu Nhi A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, Công an xã Pu Nhi phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt là Hạng Trừ Pó (trú tại bản Pu Nhi A, xã Pu Nhi) và Lò Văn Thoại (trú tại bản Na Lanh, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông). Tang vật thu giữ gồm 1,5 gam heroin và 0,2 gam methamphetamine.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại 3 tỉnh Bắc Lào, tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không.

Cụ thể, hồi 16h40 ngày 10/4, tại sân bay quốc tế bản Hạt Nghiên, thành phố Luông Pha Băng, lực lượng phối hợp bắt quả tang Abli Ruca (quốc tịch Nigeria) đang làm thủ tục xuất cảnh. Tang vật thu giữ gồm 61 gói heroin có trọng lượng khoảng 4,8kg, được ngụy trang trong vỏ bánh ngọt, cất giấu trong hành lý.

Tiếp đó, vào 18h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Heim (quốc tịch Đức) khi đối tượng chuẩn bị bay từ Lào sang Pháp. Trong hành lý của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 6 gói heroin có trọng lượng khoảng 4,5kg.

Cả hai đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên sang các quốc gia châu Á và châu Âu thông qua đường hàng không. Các vụ án hiện đang được Công an hai nước phối hợp điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật nước sở tại.