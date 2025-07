Trang trại 'ngựa phi mỏi gối' vừa bị công an Thanh Hóa khám xét của trùm giang hồ Vi 'ngộ'

Trang trại rộng hàng chục hecta ở xã Vân Du (tỉnh Thanh Hóa) là nơi thường tổ chức các cuộc vui của ông trùm giang hồ Vi “ngộ”. Đây cũng là địa điểm mới bị công an khám xét.

Trước đó, ngày 29/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh tiến hành đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, SN 1981), trú ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, cầm đầu.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập làm việc với Nguyễn Văn Vi và một số đối tượng có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các công ty mà Vi đứng tên hoặc góp cổ phần tại các phường Lam Sơn, Ba Đình, Đông Vệ (TP Thanh Hóa); thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn) và thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành).

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) và các đối tượng liên quan để điều tra mở rộng vụ án.

Đáng chú ý, trong số các địa điểm khám xét, có khu trang trại rộng hàng chục hecta ở thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành), nay là xã Vân Du (tỉnh Thanh Hóa).

Khu trang trại do Vi “ngộ” sở hữu, trồng mô hình cam, bưởi và chăn nuôi tổng hợp. Trang trại trồng cây ăn quả này được Vi thiết kế rất đẹp với các căn nhà làm bằng gỗ, tiểu cảnh sân vườn, hồ cá koi.

Ngoài ra, tại trang trại này hắn còn nuôi rất nhiều chó săn, ngựa từ Tây Bắc, Lạc đà nhập khẩu từ nước ngoài…

Rất nhiều hình ảnh được đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh Vi “ngộ” cưỡi ngựa dạo chơi trên nông trại, tụ tập bạn bè tại khu trang trại của mình.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/trang-trai-ngua-phi-moi-goi-vua-bi-cong-an-thanh-hoa-kham-xet-cua-trum-giang-ho-vi-ngo-2417215.html