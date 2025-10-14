Phim 18+ vừa tung trailer đã gây tranh cãi

TPO - Sau hơn một năm chờ đợi, “Bridgerton” xác nhận ngày phát hành mùa thứ 4, kèm theo đoạn trailer đầu tiên. Nhiều người hâm mộ tỏ ra tức giận vì cách thức phát hành phim của Netflix.

Ngày 13/10 (giờ địa phương), Netflix công bố ngày phát hành và đoạn giới thiệu đầu tiên của Bridgerton 4. Cụ thể, mùa mới gồm 8 tập được chia thành hai phần. Bốn tập đầu ra mắt vào ngày 29/1/2026 và 4 tập còn lại phát sóng ngày 26/2/2026.

Theo mô tả, Bridgerton 4 xoay quanh chuyện tình yêu của cậu hai nhà Bridgerton, Benedict. Mặc dù cả anh trai cả và em trai thứ ba đều yên bề gia thất, Benedict vẫn không muốn ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi anh gặp “Quý cô mặc đồ bạc (Lady in Silver)” quyến rũ tại buổi dạ hội hóa trang của mẹ anh.

Trailer đầu tiên của Bridgerton 4. Nguồn: Netflix.

Đảm nhận vai Benedict Bridgerton trong mùa phim mới vẫn là tài tử Anh Luke Thompson. Đóng cặp với anh là nữ diễn viên Australia gốc Hàn Quốc Yerin Ha (vai Sophie Baek hay Quý cô mặc đồ bạc).

Tin tức này tạo ra cú nổ lớn trên mạng xã hội. Người hâm mộ tỏ ra phấn khích khi cuối cùng cũng có thông tin mới về mùa mới của bom tấn cổ trang 18+.

Cư dân mạng bình luận: “Ôi trời, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa! Đây quả là tin tức thú vị!”, “Trailer đầy ngụ ý. Benedict đi xuống cầu thang với hàm ý tiếp cận khu nhà ở của người hầu nơi cô sống, trong khi Sophie đi lên cầu thang tượng trưng cho việc gia nhập tầng lớp thượng lưu cùng anh ấy. Tôi phấn khích quá!”, “Họ là định nghĩa cho hai thế giới đối lập, hai tầng lớp xã hội khác nhau như miêu tả trong sách. Cô ấy đi lên cầu thang vì muốn hòa nhập vào thế giới của Benedict, còn anh ấy đi xuống vì muốn ở nơi cô ấy thuộc về. Mùa này sẽ khiến trái tim chúng ta tan vỡ”...

Bên cạnh đó, không ít người thể hiện sự tức giận khi Netflix thay đổi cách phát hành phim. Họ muốn phim ra trọn bộ một lần như trước đây, thay vì phải chờ đợi thêm cả tháng mới được xem phần cuối.

“Có thể ngừng chia chương trình thành hai phần được không? Thật tàn ác”, “Trong khi người hâm mộ háo hức được xem mùa phim của Benophie (ghép tên hai nhân vật chính), nhà sản xuất lại nỡ lòng chia thành hai phần. Thật không vui chút nào. Ai nghĩ ra ý tưởng vớ vẩn này xứng đáng bị đuổi việc”, “Tôi ghét xem phim như vậy. Xem tiếp sau một tháng không có được cảm giác hào hứng như lần đầu nữa”, “Chia thành phần 1 và 2 thật vô lý. Ai đó hãy gọi cảnh sát đi”... là những ý kiến phản đối Netflix.

Cặp đôi chính của Bridgerton 4. Ảnh: Elle.

Phần bốn đánh dấu cột mốc giữa chặng đường của loạt phim truyền hình Bridgerton do Netflix sản xuất.

Dựa trên bộ tiểu thuyết lãng mạn của Julia Quinn, loạt phim kể về chuyện tình yêu và hôn nhân của 8 anh chị em trong gia đình Bridgerton. Netflix dự định sẽ chuyển thể toàn bộ tám cuốn sách. Trước đó, hãng xác nhận sản xuất mùa 5 và mùa 6.

Bridgerton hiện là một trong những series ăn khách nhất của Netflix. Sau khi phát hành mùa 1 vào năm 2020, bom tấn cổ trang Anh lập tức gây bão toàn cầu. Phim từng trở thành series ăn khách nhất mọi thời đại của Netflix trước khi bị Squid Game (2021) soán ngôi.

Khán giả yêu thích Bridgerton nhờ kịch bản lãng mạn, bối cảnh cổ trang nhưng thông điệp truyền tải hiện đại, hình ảnh đẹp mắt, trang phục kỳ công và dàn diễn viên có ngoại hình sáng. "Đặc sản" của Bridgerton là những cảnh nóng "dài hơn" và táo bạo.