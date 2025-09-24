Tác giả 'Bài thánh ca buồn' qua đời

TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh) qua đời chiều 24/9 do nhồi máu cơ tim. Ông là tác giả của "Bài thánh ca buồn" và nhiều nhạc phẩm nổi tiếng khác.

Tối 24/9, họa sĩ Bùi Đức Lâm chia sẻ thông tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả ca khúc Bài thánh ca buồn - qua đời lúc 17h20 cùng ngày do nhồi máu cơ tim. Họa sĩ Bùi Đức Lâm nhận tin dữ thông qua con gái của nhạc sĩ Nguyễn Vũ.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1954, ông theo gia đình vào Nam, sinh sống tại Đà Lạt. Được gia đình cho học nhạc từ nhỏ, nhạc sĩ Nguyễn Vũ chơi được nhiều loại nhạc cụ. Hơn 10 tuổi, ông tham gia cuộc thi hát của Đài phát thanh Đà Lạt và giành giải nhất.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ biết chơi nhiều nhạc cụ, được gia đình định hướng học nhạc từ nhỏ.

Sau năm 1975, ông làm việc tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 22, sau đó mở lớp nhạc tại nhà riêng ở TPHCM.

Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Một loài chim biển, Huyền thoại chiều mưa, Bài thánh ca buồn, Bài cuối cho người tình, Lời cuối cho em. Trong đó, Bài thánh ca buồn được coi là một trong những ca khúc kinh điển, được người yêu nhạc coi như ca khúc dành cho mùa Giáng Sinh.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ từng chia sẻ với PV Tiền Phong, khi còn sinh sống ở Đà Lạt, ông đã đem lòng yêu mến một cô gái lớn tuổi hơn. Đó là mối tình âm thầm, đơn phương của một cậu bé còn đang ở độ tuổi lớn, chỉ biết đứng từ xa thổn thức con tim.

"Tôi cũng không đủ can đảm làm quen, chỉ lặng đứng nhìn cô ấy. Và từ nhà ai đó, ca khúc Đêm Thánh vô cùng vọng đến, cô ấy lẩm nhẩm hát theo. Hình ảnh đó mãi gây cảm xúc trong tôi", nhạc sĩ Nguyễn Vũ tâm sự. Rồi từ đó, ông đã cảm thán viết ca khúc Bài thánh ca buồn. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ viết xong ca khúc này vào năm 1972, ngay lập tức được trung tâm Sơn Ca mua độc quyền. Danh ca Thái Châu là người đầu tiên hát ca khúc này.

Chính tác giả cũng không ngờ đứa con tinh thần của mình nổi tiếng đến thế. Điều đó làm ông vui, nhưng đôi lần cũng khiến ông chạnh lòng bởi nhiều ca sĩ không thuộc ca từ và hát sai lời.

Những năm cuối đời, nhạc sĩ Nguyễn Vũ gần như không sáng tác thêm các ca khúc mới. Phí tác quyền định kỳ giúp nhạc sĩ trang trải cuộc sống. Ông từng chia sẻ quan điểm viết nhạc theo hướng phương Tây, thích những người có phong cách trình diễn cứng rắn như Elvis Phương, Thái Châu thể hiện ca khúc của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (thứ hai từ phải sang) cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Họa sĩ Bùi Đức Lâm có dịp được nhạc sĩ Nguyễn Vũ dạy đàn nên coi ông là thầy. Sự đức độ, khiêm cung giản dị, đặc biệt khả năng thấu cảm tinh tế của nhạc sĩ Nguyễn Vũ khiến ông Lâm cảm kích.

"Việc học đàn của tôi thực ra cũng chẳng phải đam mê gì, chọn âm nhạc như một phương cách để cân bằng, giải tỏa chống chếnh. Ai ngờ điều đó chẳng qua mắt được thầy Khanh. Tưởng rằng biết chuyện của tôi, thầy sẽ nổi giận từ chối, nào ngờ nhanh chóng cảm thông, nhẹ nhàng bảo Từ giờ anh không lấy học phí của Lâm nữa, hôm nào thích học cứ đến anh dậy, đừng ngại! Lúc nào có tâm sự buồn cần chia sẻ gì cứ nói ra với anh, anh nghe!", họa sĩ Đức Lâm kể.