Hoa hậu Hà Trúc Linh làm vedette

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh làm vedette, Á hậu Vân Nhi diễn first face trong show thời trang ở Hà Nội tối 17/10. Đây là lần đầu hai người đẹp đảm nhận những vai trò quan trọng ở một show diễn.