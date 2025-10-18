Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Hà Trúc Linh làm vedette

Duy Nam - Như Ý

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh làm vedette, Á hậu Vân Nhi diễn first face trong show thời trang ở Hà Nội tối 17/10. Đây là lần đầu hai người đẹp đảm nhận những vai trò quan trọng ở một show diễn.

img-6165.jpg
Tối 17/10, Hoa hậu Hà Trúc Linh﻿ và Á hậu Vân Nhi tham gia trình diễn trong sự kiện thời trang Gaia Fashion Show. Trong khi Hoa hậu Hà Trúc Linh đảm nhận vai trò vedette thì Á hậu Vân Nhi là gương mặt mở màn show diễn. Đây cũng là lần đầu hai người đẹp đảm nhận các vai trò quan trọng của một show diễn thời trang sau khi đăng quang.
img-6157.jpg
Á hậu Vân Nhi là first face của show diễn. Cô mặc bộ váy dạ hội tông màu xanh, dát đá lấp lánh. Trước khi giành giải á hậu, Vân Nhi có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên có kinh nghiệm sàn diễn. Sau khi giành ngôi vị á hậu 2, Vân Nhi tiếp tục quay trở lại trường học. Cô cũng tích cực tham gia các sự kiện từ thiện, xã hội.
img-6162.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh﻿ là vedette của show diễn. Cô trình diễn thiết kế váy dạ hội đính đá uyển chuyển. Thiết kế giúp Trúc Linh khoe vai trần. Sau gần 4 tháng đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2024 được nhận xét ngày càng ấn tượng về thần thái sắc vóc.
img-6164.jpg
img-6161.jpg
Trúc Linh tạo dáng chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang. Sau đăng quang, cô trình diễn ở nhiều show diễn trong nước, đảm nhận vai trò đại sứ của sự kiện thời trang cho người khuyết tật.
img-6163.jpg
Bên cạnh đó, cô được mời tham gia nhiều chương trình ý nghĩa với vai trò đại sứ. Hà Trúc Linh﻿ là đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025. Cô cũng là đại sứ của Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 do báo Tiền Phong tổ chức. Người đẹp chia sẻ muốn ưu tiên tham dự các sự kiện văn hóa, xã hội có ý nghĩa trong nhiệm kỳ.
img-6184.jpg
img-6183.jpg
Với vai trò đại sứ Ngày thẻ Việt Nam 2025, Hoa hậu Hà Trúc Linh sẽ giao lưu cùng các bạn sinh viên, dự đêm nhạc Chạm Việt Nam vào tối 19/10. Cô cũng tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt và lan tỏa tinh thần sống hiện đại, văn minh.
img-6172.jpg
img-6169.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi và các người đẹp trong màn chào kết của chương trình.
img-6168.jpg
img-6159.jpg
Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang cũng tham gia trình diễn. Cô gây ấn tượng với những bước đi chuyên nghiệp. Dương Trà Giang chuẩn bị trao vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra ngày 25/10 ở Bắc Ninh.
img-6160.jpg
Dương Trà Giang sinh năm 2005, cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-60-91 cm. Người đẹp là sinh viên ngành Marketing và Truyền thông của Trường Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội).
img-6158.jpg
Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh trình diễn váy dạ hội màu trắng. Cô thu hút với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, được ví như búp bê.
img-6179.jpg
img-6178.jpg
img-6177.jpg
img-6176.jpg
Dàn người mẫu trình diễn các thiết kế váy dạ hội trong chương trình.
img-6171.jpg
img-6170.jpg
Diễn viên Hiếu Nguyễn và người mẫu Mạnh Kiên trình diễn các thiết kế lịch lãm cho nam giới. Sau thành công của Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn được mời xuất hiện trở lại trên sàn diễn thời trang.
Duy Nam - Như Ý
