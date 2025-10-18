TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh làm vedette, Á hậu Vân Nhi diễn first face trong show thời trang ở Hà Nội tối 17/10. Đây là lần đầu hai người đẹp đảm nhận những vai trò quan trọng ở một show diễn.
Trúc Linh tạo dáng chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang. Sau đăng quang, cô trình diễn ở nhiều show diễn trong nước, đảm nhận vai trò đại sứ của sự kiện thời trang cho người khuyết tật.
Với vai trò đại sứ Ngày thẻ Việt Nam 2025, Hoa hậu Hà Trúc Linh sẽ giao lưu cùng các bạn sinh viên, dự đêm nhạc Chạm Việt Nam vào tối 19/10. Cô cũng tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt và lan tỏa tinh thần sống hiện đại, văn minh.
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi và các người đẹp trong màn chào kết của chương trình.
Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang cũng tham gia trình diễn. Cô gây ấn tượng với những bước đi chuyên nghiệp. Dương Trà Giang chuẩn bị trao vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra ngày 25/10 ở Bắc Ninh.
Dàn người mẫu trình diễn các thiết kế váy dạ hội trong chương trình.
Diễn viên Hiếu Nguyễn và người mẫu Mạnh Kiên trình diễn các thiết kế lịch lãm cho nam giới. Sau thành công của Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn được mời xuất hiện trở lại trên sàn diễn thời trang.