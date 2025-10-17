Nhan sắc đại sứ Hà Trúc Linh và Phương Linh

TPO - Trong vai trò đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Nguyễn Hoàng Phương Linh có dịp chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về bản sắc Việt và hành trình lan tỏa những điều đẹp đẽ đến xã hội.
Tại buổi trò chuyện, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ góc nhìn về văn hóa ở khía cạnh nền tảng và gốc rễ. Cô ví văn hóa như phần gốc rễ của một cái cây, nếu không chăm bón phần gốc, chúng ta sẽ không thể nuôi dưỡng được những nhánh mới. "Chính vì thế, nếu muốn phát triển văn hóa đương đại, trước hết những rễ sâu phải thật vững vàng", cô nói.
Trước đó, Hoa hậu Hà Trúc Linh là gương mặt trẻ nhất được công bố là đại sứ tại buổi phát động giải thưởng Tinh hoa Việt 2025, bên cạnh nhiều gương mặt nghệ sĩ và trí thức nổi bật trong giới sáng tạo. Chương trình nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể, tác phẩm và sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.
Đại diện ban tổ chức cho biết việc lựa chọn Hà Trúc Linh là minh chứng cho mong muốn kết nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa dân tộc. Cô không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mà còn mang tinh thần học hỏi, trách nhiệm và lòng yêu nước.
"Là đương kim Hoa hậu Việt Nam, tôi ý thức việc đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt. Tôi cũng nhận thấy Tinh hoa Việt có sự gắn kết chặt chẽ với tiêu chí Nhân ái, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam", Hà Trúc Linh chia sẻ.
Với vai trò đại sứ, Hoa hậu Phương Linh chia sẻ góc nhìn về Tinh hoa Việt trong chính ngôn ngữ và cách người Việt trao gửi sự tôn trọng và yêu thương qua lời nói: “Mỗi khi nghe ai đó cất lên tiếng dạ, tôi cảm thấy sự khiêm nhường, sâu sắc", cô nói. Phương Linh cho biết khi đi du học xa nhà, đôi lúc tình cờ nghe được một tiếng dạ, cô cảm nhận được sự kết nối và rung động mạnh mẽ. “Tiếng dạ đơn sơ thôi nhưng cũng là bản sắc Việt đã trường tồn với thời gian", người đẹp chia sẻ.
Phương Linh cũng chia sẻ định nghĩa của mình về vẻ đẹp phụ nữ trong thời đại mới. Đối với cô, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại nằm ở khát vọng vươn tầm thế giới nhưng vẫn giữ vững cội nguồn. “Người phụ nữ hôm nay quá giỏi giang. Họ đang chuyển mình trở thành người phụ nữ năng động, dám dấn thân, không ngừng học hỏi, mở ra nhiều cơ hội mới cho bản thân và sống trọn vẹn với khả năng thật sự của mình", cô nói.