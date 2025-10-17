Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhan sắc đại sứ Hà Trúc Linh và Phương Linh

Duy Nam

TPO - Trong vai trò đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Nguyễn Hoàng Phương Linh có dịp chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về bản sắc Việt và hành trình lan tỏa những điều đẹp đẽ đến xã hội.

e7bb420480270d795436.jpg
Vừa được công bố là đại sứ của giải thưởng Tinh hoa Việt 2025﻿, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh đã cùng song hành trong nhiều hoạt động. Họ vừa tham dự sự kiện bàn về vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam. Họ cho rằng mình có những điểm tương đồng đáng yêu như cùng tên Linh, cùng đăng quang trong một tháng và cùng sở hữu năng lượng của các cô gái cung Bọ Cạp, đó là sự tích cực và tinh thần lan tỏa yêu thương.
f9314e8f8cac01f258bd.jpg
a221a29e60bdede3b4ac.jpg
Tại buổi trò chuyện, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ góc nhìn về văn hóa ở khía cạnh nền tảng và gốc rễ. Cô ví văn hóa như phần gốc rễ của một cái cây, nếu không chăm bón phần gốc, chúng ta sẽ không thể nuôi dưỡng được những nhánh mới. "Chính vì thế, nếu muốn phát triển văn hóa đương đại, trước hết những rễ sâu phải thật vững vàng", cô nói.
benn3171.jpg
Hà Trúc Linh﻿ nói cô tâm đắc với một hoạt động rất đời thường nhưng đầy ý nghĩa về văn hóa Việt đó là mâm cơm gia đình. “Tôi thích cảm giác được sửa soạn mâm cơm để ăn chung cùng gia đình. Tôi không thích cảm giác ăn một mình. Tôi thích có người ngồi cạnh, vừa ăn vừa nói chuyện sẽ mang lại cảm giác sum họp và hạnh phúc. Điều này cũng nói lên đức tính của người Việt Nam là tính đoàn kết, thân ái, biết sẻ chia”, cô nói.
692dd8931ab097eecea1.jpg
47bf450087230a7d5332.jpg
Trước đó, Hoa hậu Hà Trúc Linh là gương mặt trẻ nhất được công bố là đại sứ tại buổi phát động giải thưởng Tinh hoa Việt 2025, bên cạnh nhiều gương mặt nghệ sĩ và trí thức nổi bật trong giới sáng tạo. Chương trình nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể, tác phẩm và sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.
b1e0735fb17c3c22656d.jpg
af857a3ab81935476c08.jpg
Đại diện ban tổ chức cho biết việc lựa chọn Hà Trúc Linh là minh chứng cho mong muốn kết nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa dân tộc. Cô không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mà còn mang tinh thần học hỏi, trách nhiệm và lòng yêu nước.
e6567fe8bdcb309569da.jpg
f9314e8f8cac01f258bd.jpg
"Là đương kim Hoa hậu Việt Nam, tôi ý thức việc đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt. Tôi cũng nhận thấy Tinh hoa Việt có sự gắn kết chặt chẽ với tiêu chí Nhân ái, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam", Hà Trúc Linh chia sẻ.
b93a3584f7a77af923b6.jpg
d93c548296a11bff42b0.jpg
Với vai trò đại sứ, Hoa hậu Phương Linh chia sẻ góc nhìn về Tinh hoa Việt trong chính ngôn ngữ và cách người Việt trao gửi sự tôn trọng và yêu thương qua lời nói: “Mỗi khi nghe ai đó cất lên tiếng dạ, tôi cảm thấy sự khiêm nhường, sâu sắc", cô nói. Phương Linh cho biết khi đi du học xa nhà, đôi lúc tình cờ nghe được một tiếng dạ, cô cảm nhận được sự kết nối và rung động mạnh mẽ. “Tiếng dạ đơn sơ thôi nhưng cũng là bản sắc Việt đã trường tồn với thời gian", người đẹp chia sẻ.
66bcba037820f57eac31.jpg
e8524ced8ece03905adf.jpg
Phương Linh cũng chia sẻ định nghĩa của mình về vẻ đẹp phụ nữ trong thời đại mới. Đối với cô, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại nằm ở khát vọng vươn tầm thế giới nhưng vẫn giữ vững cội nguồn. “Người phụ nữ hôm nay quá giỏi giang. Họ đang chuyển mình trở thành người phụ nữ năng động, dám dấn thân, không ngừng học hỏi, mở ra nhiều cơ hội mới cho bản thân và sống trọn vẹn với khả năng thật sự của mình", cô nói.
3fc5e67a2459a907f048.jpg
Sắp tới, Phương Linh có cơ hội đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Cosmo 2025. Cô mong muốn được mang hình ảnh rồng nước làm biểu tượng đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi. Với cô, rồng nước mang trong mình sức mạnh bền bỉ, mềm mại mà không ngừng vươn lên, giống như dân tộc Việt Nam qua bao thăng trầm vẫn vững vàng. Hiện Phương Linh trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho hành trình thi quốc tế. Mục tiêu của cô là lọt vào top 5.
benn3247-1.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh đã gửi lời động viên đến Phương Linh trước thềm Miss Cosmo và hứa xuất hiện trong đêm chung kết để cổ vũ.
Duy Nam
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Hoa hậu Phương Linh #Tinh Hoa Việt

