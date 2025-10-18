Công nương Kate hứng chỉ trích

TPO - Bài luận mới của Kate Middleton về việc "tắt điện thoại" đang gây bàn luận. Một số người ủng hộ thông điệp tích cực về việc hạn chế thiết bị điện tử, nhiều ý kiến cho rằng cô đang “dạy đời”, thiếu thực tế với đời sống của số đông.

Trong tập mới nhất của podcast A Right Royal, ba cây bút hoàng gia gồm Andrea Caamano, Emily Nash (tạp chí Hello!) và Hannah Furness (The Telegraph) - đặt vấn đề Kate hứng chỉ trích vì bài viết "tắt điện thoại".

Bài luận Sức mạnh của sự kết nối giữa con người trong một thế giới đầy xao nhãng do Kate đồng sáng tác với Giáo sư Robert Waldinger, Trường Y Harvard đang nhận phản ứng trái chiều.

Chi tiết gây tranh cãi nhất trong bài là Kate kêu gọi mọi người “bỏ màn hình điện thoại xuống và thực sự kết nối với những người thân yêu”. Theo chuyên gia Emily Nash, đây là lời nhắc nhở cần thiết chúng ta có thể làm để quan tâm nhau hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ thiện chí để nghe Hoàng gia Anh "dạy đời".

“Tôi hy vọng nó không quá mang tính thuyết giảng, bởi cô ấy đã mở lòng đón nhận những lời chỉ trích và chúng rất rõ ràng”, cây viết Hoàng gia Anh Hannah Furness nhấn mạnh.

Thân vương William và Kate từng chia sẻ không để các con sử dụng điện thoại.

Chuyên gia cho rằng Kate đang nhận chỉ trích tương tự William, sau khi Thân vương xứ Wales khởi động dự án chấm dứt nạn vô gia cư.

“Rõ ràng, công nương đối mặt với câu hỏi quen thuộc là bạn đâu làm việc 9h đến 17h mỗi ngày, đâu bận kiểm tra email hay lo trả hóa đơn như người bình thường mà phải cầm điện thoại liên tục”, Furness nói tiếp.

Trên mạng xã hội, một số người ủng hộ thông điệp tích cực về việc hạn chế thiết bị điện tử, số khác cho rằng Công tước đang “dạy đời”, thiếu thực tế với đời sống của số đông. Họ đánh giá lời khuyên của Kate chỉ phù hợp với người có tiền và rảnh rỗi.

Về chi tiết yêu cầu mọi người nên bỏ điện thoại xuống, Công nương Kate có giải thích rõ trong bài luận: "Hãy nhìn thẳng vào mắt những người bạn quan tâm và hiện diện trọn vẹn, bởi vì đó là nơi tình yêu bắt đầu. Trẻ nhỏ bị cuốn vào màn hình có thể cản trở khả năng phát triển cảm xúc, hình thành thế hệ kết nối nhiều hơn bao giờ hết, nhưng cô đơn hơn bao giờ hết”.

Vương phi xứ Wales đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động dành thời gian cho nhau dù là ở nhà, nơi làm việc hay trong cộng đồng và bảo vệ “những khoảng thời gian thiêng liêng” như bữa tối gia đình, những cuộc trò chuyện trực tiếp, ánh nhìn giữa hai người.

Hello đánh giá thông điệp của Kate phản ánh cách công nương và và Thân vương William nuôi dạy ba con. Hoàng tử từng tiết lộ các con “không có điện thoại”, bởi gia đình coi trọng việc trò chuyện trong bữa ăn.