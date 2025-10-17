Thiên thần nội y mất chất, hết thời

TPO - Victoria’s Secret Fashion Show trở lại với kỳ vọng khôi phục hình ảnh thương hiệu đình đám toàn cầu. Show diễn năm nay phản ánh nỗ lực làm mới của Victoria’s Secret, nhưng bị khán giả đánh giá mất chất, không còn sự hào nhoáng từng làm nên sức hút của đế chế nội ý.

Thiên thần mất chất

Ngày 15/10, show diễn nội y Victoria’s Secret Fashion Show trở lại, được tổ chức ở Steiner Studios, thành phố New York, Mỹ. Không còn sân khấu hào nhoáng, chương trình tạo điểm nhấn bằng việc chọn "thiên thần" đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, nêu thông điệp nữ quyền hiện đại.

Tuy nhiên, với khán giả gắn bó với VSFW từ những năm đầu 2000 - thời hoàng kim của thương hiệu nội y, chương trình năm nay để lại cảm giác hụt hẫng hơn là thỏa mãn.

Năm nay, Victoria's Secret tiếp tục "khai tử" Fantasy Bra - mẫu "nội y vua" từng được xem là niềm kiêu hãnh của thương hiệu.

Fantasy Bra được giới thiệu lần đầu năm 1996, được trình diễn bởi siêu mẫu Claudia Schiffer. Suốt 20 năm, số lượng thiên thần nội y có đặc quyền diện áo lót kim cương đếm trên đầu ngón tay, có thể kể đến Tyra Banks, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Adriana Lima, Candice Swanepoel...

Victoria's Secret Fashion Show trở lại với nhiều nỗi thất vọng.

"Áo lót đính kim cương", pha lê Swarovski trị giá hàng triệu USD không chỉ là trang sức xa xỉ mà còn là niềm tự hào, biểu tượng cho sự thịnh vượng của thương hiệu nội y. Việc Victoria's Secret loại bỏ Fantasy Bra đồng nghĩa đánh mất linh hồn của thương hiệu.

“Đồng ý là xã hội văn minh tôn trọng vẻ đẹp đa dạng, nhưng rất tiếc vì vẻ hoành tráng và sang trọng của thương hiệu đã biến mất”, People nhận định.

Việc show thời trang tổ chức với quy mô nhỏ, thông điệp nữ quyền được Vogue nhận xét là "cố làm hài lòng dư luận". Victoria’s Secret mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn khẳng định sự tiến bộ, vừa sợ mất đi di sản.

“Khi thương hiệu chuyển sang ngôn ngữ thời đại, họ quên rằng bản sắc cũ (dù lỗi thời) nhưng lại là thứ khiến khán giả mê mẩn”, nhà phân tích thời trang Jennifer Baumgartner nhận định trên Bloomberg.

Bên cạnh đó, việc chuyển từ truyền hình sang phát sóng trực tuyến khiến chương trình mất đi tính sự kiện. Trước đây, Victoria’s Secret Fashion Show từng được giới mộ điệu thời trang toàn cầu chờ đón, quy tụ hàng triệu người xem qua sóng CBS. Giờ đây, việc phát sóng qua Amazon Prime khiến show diễn mất chất, nội dung rời rạc, dễ bị lướt qua giữa vô vàn video mạng xã hội.

Dù vậy, Victoria's Secret Fashion Show năm nay nỗ lực đưa một số thiên thần nội y đình đám trở lại. Khoảnh khắc người mẫu Jasmine Tookes mang bầu tháng thứ 9 diện nội y trình diễn là khoảnh khắc chưa từng có ở chương trình. Vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Angel Reese là vận động viên đầu tiên trình diễn tại show.

Sự xuất hiện của nhóm nhạc Kpop TWICE cũng mang đến làn gió mới, giúp thương hiệu kết nối với khán giả trẻ châu Á. Nhưng bất chấp những nỗ lực "tôn trọng vẻ đẹp đa dạng", phản ứng chung của khán giả vẫn là tiếc nuối, thậm chí nói Victoria's Secret đã hết thời.

“Bạn có thể đa dạng hóa, nhưng nếu mất đi yếu tố kỳ ảo, sàn diễn chỉ còn lại một buổi trình diễn nội y bình thường, không mang yếu tố đặc sắc nào”, The Guardian nhận định.

Điều gì phá hỏng đế chế nội y đình đám

Suốt hai thập kỷ, Victoria’s Secret từng là đế chế nội y thống trị thế giới, được Vogue gọi là giấc mơ xa hoa của ngành thời trang. Giai đoạn 2000-2015, mỗi mùa Victoria’s Secret Fashion Show đều là siêu sự kiện toàn cầu, được truyền hình trực tiếp trên CBS, quy tụ dàn sao biểu diễn như Taylor Swift, Rihanna, Bruno Mars...

Theo CNBC, năm 2014, show diễn tại London, Anh thu hút 9,1 triệu người xem, doanh số thương hiệu đạt 7,7 tỷ USD, chiếm gần 40% thị phần nội y Mỹ - con số chưa hãng nào từng đạt được.

“Victoria’s Secret không chỉ bán nội y, họ bán cả một giấc mơ về sự tự tin và quyến rũ”, Business of Fashion viết.

Và quan trọng nhất, thương hiệu kể được câu chuyện "thiên thần nội y" qua những bộ trang phục thiết kế cầu kỳ. Những thiên thần đời đầu như Tyra Banks đến Adriana Lima, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio... vượt khỏi giới hạn người mẫu, trở thành biểu tượng văn hóa của giới thời trang.

Ánh hào quang chỉ kéo dài đến năm 2018, sau khi New York Times và The Guardian đồng loạt công bố loạt điều tra về môi trường “độc hại, phân biệt giới” trong nội bộ Victoria’s Secret và tập đoàn mẹ L Brands.

Lúc đó, Giám đốc marketing Ed Razek - người gắn bó hơn 20 năm với thương hiệu - bị tố có hành vi ứng xử không phù hợp và phát ngôn kỳ thị người mẫu ngoại cỡ, chuyển giới.

Phát ngôn “Show của chúng tôi là giấc mơ về phụ nữ, không phải cho mọi phụ nữ” của Ed Razek được cho là giọt nước tràn ly. Hàng loạt chiến dịch hạ bệ xuất hiện, chỉ trích thương hiệu dùng người mẫu khoe thân để kiếm tiền. Phong trào tẩy chay lan rộng, cho rằng VSFS nên chấm dứt, tôn trọng mọi chuẩn mực của cái đẹp.

Cùng thời điểm, Les Wexner - Chủ tịch L Brands - bị vạch trần liên đới đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein khét tiếng ở Hollywood. Các bài điều tra của Reuters và The Guardian năm 2020 cho thấy Epstein từng dùng danh tiếng liên quan đến Victoria’s Secret để tiếp cận và quấy rối phụ nữ.

Bê bối nhấn chìm thương hiệu nội y, danh xưng thiên thần ngày càng giảm sức hút.

Hình ảnh thương hiệu sụp đổ trong chớp mắt. Reuters mô tả bê bối này là “cú đòn chí tử đối với biểu tượng gợi cảm của nước Mỹ”.

Theo The Wall Street Journal, lượng người xem show năm 2018 chỉ còn 3,3 triệu, mức thấp nhất lịch sử, giảm gần 65% so với giai đoạn 2013-2015. Doanh số thương hiệu sụt giảm liên tiếp 10 quý, cổ phiếu mất hơn 70% giá trị trong hai năm.

Sau khi tách khỏi L Brands năm 2021, Victoria’s Secret khởi động chiến dịch tái định vị mang tên “The VS Collective”, với dàn đại sứ đa dạng gồm nữ cầu thủ Megan Rapinoe, siêu mẫu plus-size Paloma Elsesser, diễn viên Priyanka Chopra Jonas.

Dù hướng đến thông điệp nữ quyền, thương hiệu vẫn bị chỉ trích là “thay đổi mang tính hình thức”. The Guardian gọi đây là “sự hối lỗi thương mại, không phải tiến hóa thật sự”.

Đến năm 2024, thương hiệu đưa show diễn trở lại sau sáu năm gián đoạn, nhưng vẫn chưa thể lấy lại hào quang. Báo cáo tài chính quý II/2025 của Victoria’s Secret & Co. cho thấy doanh thu toàn cầu đạt 1,37 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp sụt giảm.

Trong khi đó, đối thủ Savage x Fenty của Rihanna ra đời năm 2018 đang từng bước trỗi dậy. Thương hiệu nội y của nữ ca sĩ da màu được định giá 3 tỷ USD và được tôn vinh như “chuẩn mực mới của sự đa dạng trong thời trang nội y”, theo Bloomberg.