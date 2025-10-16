Khương Ngọc thách thức Hồng Đào, Việt Hương

TPO - Ngày 15/10, Khương Ngọc đưa "Cục vàng của ngoại" ra rạp, tiếp tục hợp tác cùng dàn diễn viên làm nên thành công trăm tỷ của "Chị dâu". Giữa cuộc đua phòng vé với "Quỷ ăn tạng", đạo diễn nói anh trung thành với lựa chọn “làm việc cùng những người phụ nữ mình yêu quý”.

Diễn viên chia sẻ trải nghiệm làm việc cùng Khương Ngọc trên phim trường. Video: Hồng Phúc - Thanh Ngân.

Ngày 15/10, Cục vàng của ngoại ra mắt truyền thông, đưa phim Việt bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với Quỷ ăn tạng, bộ phim kinh dị đang dẫn đầu phòng vé với doanh thu hơn 60 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày công chiếu.

Sau thành công trăm tỷ đồng của Chị dâu, sự trở lại lần này khiến Khương Ngọc đối mặt không ít áp lực, vừa để nối tiếp dấu ấn cũ, vừa để khẳng định bản sắc cá nhân qua câu chuyện hoàn toàn mới.

Tại buổi ra mắt, Khương Ngọc cùng dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Việt Hương, Tuấn Khải, Lâm Thanh Mỹ và Thư Đan có nhiều chia sẻ về hành trình thực hiện tác phẩm. Cục vàng của ngoại tiếp tục khai thác chủ đề tình cảm gia đình, nhưng ở góc nhìn nhân văn. Mỗi nhân vật tìm thấy sự đồng cảm và buông bỏ sau những biến cố của đời mình.

Khương Ngọc 'chỉ thích làm việc với phụ nữ'

Đạo diễn Khương Ngọc chia sẻ rằng ngay từ khi xây dựng kịch bản, anh có ý tưởng khá táo bạo. Anh muốn giữ nguyên dàn diễn viên quen thuộc từ Chị dâu nhưng thay đổi vai trò, tính cách và mối quan hệ của họ trong từng bộ phim, thách thức Hồng Đào, Việt Hương.

“Tôi muốn thử xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người từng ghét nhau trong phim trước nay lại trở thành những người không thể thiếu nhau, gần như một ‘cặp tình nhân tinh thần’”, Khương Ngọc nói.

Đạo diễn nói cách kể chuyện này vừa tình cảm vừa có chiều sâu, phản ánh những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, khi con người đổi vai, làm chỗ dựa cho nhau rồi cùng trưởng thành.

Khương Ngọc giải thích lý do gần như giữ nguyên dàn cast từ Chị dâu sang Cục vàng của ngoại.

“Với tôi điều đó không tạo áp lực mà là thử thách thú vị. Sau ‘chị’, bây giờ làm ‘ngoại’ chỉ đơn giản là đổi một chút để khám phá thêm khía cạnh mới của bản thân. Mỗi dự án là một hành trình thử sức, không phải gánh nặng”, anh nói thêm.

Khi được hỏi vì sao phim của mình thường xoay quanh phụ nữ, Khương Ngọc nói: “Vì tôi yêu phụ nữ. Tôi chỉ thích làm việc với phụ nữ thôi”.

Anh cho biết thêm hai nhân vật nữ trung tâm trong Cục vàng của ngoại là hình ảnh ẩn dụ cho sự đồng cảm và buông bỏ.

“Ở đoạn phim khi họ ở trên mây, cả hai nhận ra mỗi người đều có một phần của người kia. Khi biết cách quên đi và chấp nhận, họ mới thật sự hạnh phúc. ‘Lên mây’ ở đây vừa mang nghĩa đen vừa mang nghĩa bóng, là trạng thái thanh thản, an nhiên của hai người phụ nữ đã đi qua hết thăng trầm”.

Về hậu trường, Khương Ngọc kể rằng anh mất một tháng chỉ để tìm ngôi nhà ở TPHCM trông xưa cũ nhất. "Đến tận ngày cuối tôi mới tình cờ phát hiện ra ngôi nhà nằm trong khu Phú Nhuận, được 'ngụy trang' thành quán cà phê. Khi lột lớp sơn tường cũ tôi bất ngờ nhận ra bên trong chính là kiểu nhà cổ mà mình hằng tìm kiếm. Tất cả đồ trong phim đều là đồ cổ thật. Khi đưa chúng vào, căn nhà tự nhiên có hồn. Cả xóm có hồn rất riêng, chính nó đã góp phần tạo nên linh hồn cho bộ phim”.

Hồng Đào, Việt Hương không áp lực

Trở lại đóng phim của Khương Ngọc sau vai người mẹ tâm thần ở Mang mẹ đi bỏ, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết hiện tại chị không còn đặt nặng chuyện giải thưởng mà chỉ muốn tận hưởng công việc diễn xuất.

“Tất nhiên nếu được nhận giải thưởng thì ai cũng vui nhưng hiện tại tôi cảm thấy mình đang hưởng thụ công việc diễn xuất hơn là cố gắng để đoạt giải. Mỗi lần được hóa thân vào nhân vật, được làm nghề là tôi thấy đủ mãn nguyện rồi”.

Khi đạo diễn Khương Ngọc mời tham gia Cục vàng của ngoại, với dàn diễn viên quen thuộc gồm Việt Hương và Lê Khánh, nữ diễn viên lo ngại vai diễn mới sẽ bị trùng với hình ảnh trong Chị dâu.

“Ủa sao giống như phim trước quá vậy? Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ. Nhưng may mắn là khi phim hoàn thành, khán giả nhận xét Cục vàng của ngoại hoàn toàn khác. Điều đó khiến tôi rất mừng và muốn gửi lời chúc mừng đến đạo diễn Khương Ngọc vì đã làm được”.

Hồng Đào chia sẻ dù vai diễn lần này không nhiều đất diễn, chị vẫn đặt trọn tâm huyết vào nhân vật, chú ý từng chi tiết nhỏ để tạo khác biệt: “Vai nào với tôi cũng là một thử thách, cũng có cái ‘nặng’ riêng. Mỗi lần quay xong, cảm giác nhẹ nhõm và sung sướng đến mức chỉ muốn thốt lên: Mừng đến chết luôn”.

Nghệ sĩ Hồng Đào nói cô hết áp lực, chỉ tập trung cho vai diễn.

Việt Hương cho biết cô nhận giải “Diễn viên chính xuất sắc” tại Liên hoan phim châu Á tổ chức ở Đà Nẵng, nhưng khi quay Cục vàng của ngoại cô không hề biết mình có thành tích mới ở lĩnh vực điện ảnh.

“Tôi không có chút áp lực nào cả, chỉ đơn giản là làm hết sức mình cho vai diễn và đúng với tâm lý của nhân vật. Với tôi điều quan trọng không phải là đạt được giải thưởng gì, mà là khi khán giả xem phim họ yêu mến nhân vật, cảm nhận được tình cảm mà tôi gửi gắm. Chỉ cần nghe khán giả nói ‘chị làm em cảm động lắm’, tôi đã thấy hạnh phúc rồi”.

Nữ nghệ sĩ kể thêm khi đạo diễn Khương Ngọc mời cô và Hồng Đào tham gia, anh nói rõ nếu ở phim trước hai người “đối đầu bằng ánh mắt” thì lần này “thương nhau bằng ánh mắt”.

“Trên phim trường Ngọc luôn nhắc ‘Hai bà phải yêu nhau lên, thương nhau như vợ chồng vậy đó’ để diễn tự nhiên hơn”, Việt Hương cười nói.

Cô bày tỏ hy vọng bộ phim sẽ chạm được đến trái tim người xem, đặc biệt là những ai từng có bà ngoại, và biết đâu sẽ mang về thêm những giải thưởng mới trong tương lai.

Tuấn Khải: 'Ngoài đời, Lê Khánh hiền lành lắm'

Lê Khánh vắng mặt trong buổi ra mắt Cục vàng của ngoại. Tuấn Khải - chồng của nữ diễn viên - đóng vai nhỏ trong phim. Anh thay mặt vợ chia sẻ về phim. Đảm nhận vai người chồng trong phim, diễn viên Tuấn Khải cho biết nhân vật Diễm do Lê Khánh thể hiện là người phụ nữ biết lo cho chồng con, tuy ngoài miệng hơi đanh đá nhưng thật ra rất tình cảm và biết hối lỗi.

“Dù có những lúc nóng nảy nhưng cô ấy vẫn luôn hướng về gia đình, biết yêu thương và hy sinh”, anh nói.

Đạo diễn Khương Ngọc và dàn cast tại buổi premiere Cục vàng của ngoại.

Anh cũng chia sẻ thêm ngoài đời Lê Khánh hoàn toàn khác nhân vật trong phim của Khương Ngọc. “Tôi cũng không sợ Lê Khánh đâu, vì tính cách của Khánh ngoài đời hoàn toàn khác nhân vật trong phim. Khánh ngoài đời hiền lành, nhẹ nhàng và rất biết nhường nhịn, không năng động hay dữ dằn như trong vai diễn của cô”.

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ được thử sức dòng phim tình cảm sau thời gian toàn đóng phim kinh dị. Cô háo hức khi được thử sức với dòng phim tâm lý. “Đây là thể loại tôi yêu thích nhưng cũng là thử thách vì đã lâu chưa có cơ hội được thể hiện chiều sâu tâm lý. Khi đảm nhận vai này, tôi luôn trăn trở làm sao để khán giả không nhìn thấy diễn viên đang diễn mà tin rằng họ đang chứng kiến cuộc đời thật của nhân vật”, cô nói.

Lâm Thanh Mỹ kể cảnh cuối phim là một trong những phân đoạn khiến cô xúc động nhất. “Chú Ngọc để tôi ngồi lại thật lâu, mở từng món đồ của nhân vật để cảm xúc tuôn trào một cách tự nhiên như hành trình trưởng thành. Những ngày cuối trên phim trường, gần như ngày nào tôi cũng sưng mắt vì khóc quá nhiều, không chỉ vì kịch bản cảm động mà còn vì sự gắn bó với nhân vật và đoàn phim”.