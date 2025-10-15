Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Tình tiết gây sốc trong vụ nam ca sĩ bị đâm

Trạch Dương
TPO - Cựu ca sĩ nhóm nhạc rock Lostprophets, Ian Watkins, bị đâm tử vong tại chỗ trong nhà tù an ninh cao HMP Wakefield (Anh) hôm 11/10 gây sốc dư luận. Hai nghi phạm bị truy tố tội giết người, chuẩn bị hầu tòa khi đang ngồi tù.

Ngày 14/10, Tòa án Leeds Crown (Anh) tổ chức phiên điều trần đầu tiên liên quan vụ án hai tù nhân bị cáo buộc giết Ian Watkins - cựu thủ lĩnh nhóm nhạc rock Lostprophets - tại nhà tù HMP Wakefield, theo ITV.

Hai bị cáo Samuel Dodsworth (43 tuổi) và Rashid “Rico” Gedel (25 tuổi), bị truy tố tội danh giết người sau khi Watkins được phát hiện tử vong hôm 11/10. Điều tra ban đầu cho thấy ca sĩ 48 tuổi bị đâm nhiều nhát bằng dao nhọn trong khu giam giữ an ninh cao.

0-watkins-1.jpg
1-watkins-2.jpg
Chân dung hai nghi phạm bị cáo buộc tấn công Watkins dẫn đến cái chết.

Nguồn tin từ nhà tù cho biết vụ tấn công xảy ra vào buổi sáng, trong thời gian phạm nhân được phép ra khỏi phòng giam. Lực lượng giám sát phát hiện Watkins nằm bất động với nhiều vết thương. Watkins tử vong tại chỗ dù lực lượng quản tù nhanh chóng có mặt.

Trong phiên điều trần ngắn, Dodsworth xuất hiện qua đường truyền video từ khu biệt giam của HMP Wakefield. Gedel từ chối tham gia trực tuyến, muốn trực tiếp cho lời khai tại tòa. Công tố viên Tom Storey KC cho biết hai bị cáo đang chờ bị xét xử, không có đơn bảo lãnh.

Thẩm phán Guy Kearl KC thông báo phiên xét xử ấn định ngày 5/5/2026, dự kiến kéo dài 2-3 tuần. Phiên điều trần dự bị và nhận tội diễn ra ngày 12/11.

a706b8db4b4c09f1ee2522709d52cd0d.jpg
Ian Watkins bị giết khi đang thực hiện án phạt 29 năm tù giam.

Đây không phải là lần đầu ca sĩ người Anh bị hành hung hoặc ẩu đả trong tù. Năm 2023, ông bị ba tù nhân bắt làm con tin và tấn công, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Năm 2019, Watkins bị kết án thêm 10 tháng tù giam vì lén tàng trữ, sử dụng điện thoại di động trong trại, vi phạm quy định giam giữ.

Ian Watkins là giọng ca chính và người sáng lập nhóm Lostprophets, ban nhạc rock nổi tiếng một thời của Anh đầu những năm 2000 với các bản hit như Last Train HomeRooftops. Sự nghiệp của anh sụp đổ vào cuối năm 2012, khi cảnh sát thực hiện lệnh bắt giữ vì nghi ngờ anh tàng trữ ma túy, qua đó phát hiện hàng loạt bằng chứng phạm tội tình dục nghiêm trọng.

Tháng 12/2013, Watkins bị tuyên 29 năm tù giam kèm 6 năm quản chế sau khi thừa nhận 13 tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có hành vi cố gắng cưỡng hiếp con gái 11 tháng tuổi của một người hâm mộ.

Năm 2014, nam ca sĩ kháng cáo xin giảm án, lập luận rằng việc nhận tội vào phút chót đã giúp bồi thẩm đoàn tránh phải xem những đoạn video bằng chứng ghê rợn. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm tại Cardiff đã bác đơn, khẳng định mức án “hoàn toàn phù hợp” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Trạch Dương
