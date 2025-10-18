Jack lại gây tranh cãi

Sự trở lại của Jack sau hàng loạt ồn ào đời tư tiếp tục gây tranh cãi khi nam ca sĩ biểu diễn bài hát mới với lời lẽ bị cho là phản cảm.

Nhiều ồn ào đời tư thời gian qua chưa lắng xuống, Jack trở lại sân khấu nhưng tiếp tục vấp phải tranh cãi vì ca từ trong ca khúc mới.

Cụ thể, tại sự kiện ở Hà Nội, nam ca sĩ trình diễn bài hát chưa công bố tên, với phần lời bị cho là “diss” antifan - những người chỉ trích anh trong suốt thời gian qua.

Theo chia sẻ của Jack, ca khúc này anh thấy vui, không đặt nặng thương mại. "Nếu bài hát không hay, mong mọi người bỏ qua. Mọi người không thấy vui cũng không làm gì được tôi", ca sĩ nói.

Phân đoạn gây tranh cãi của Jack.

Một số đoạn lời gây chú ý như: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/ Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm/ Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý/ Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu”, hay đoạn “Đưa máy, đưa tay, quay màn hình rồi biên tập tráo/ Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có mửa mỗi bữa chẳng sao/ Fan thường kêu anh vì họ Lào / Lào gì cũng t**”.

Phần trình diễn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhất là đoạn Jack sử dụng lối “nói lái” phổ biến của giới trẻ với cụm từ “lào gì cũng t**”.

Trên các diễn đàn, khán giả bày tỏ ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng việc sử dụng ca từ dễ gây hiểu nhầm, phản cảm, là không phù hợp với sân khấu biểu diễn công cộng. Ngược lại, người hâm mộ bảo vệ Jack, khẳng định cụm từ gốc là “Lào gì cũng t**” và không mang nghĩa dung tục. Tuy nhiên, việc lựa chọn một câu nói từng lan truyền trên mạng xã hội, dễ khiến người nghe liên tưởng sai lệch.

Thực tế, nhiều ca sĩ khi biểu diễn ở không gian công cộng thường điều chỉnh phần lời, nhất là những đoạn rap mang tính diss hay ẩn dụ nhạy cảm, để phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng khán giả.

Trước những ý kiến trái chiều, Jack vẫn im lặng, chưa lên tiếng.

Ngày 9/10, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã xử phạt hành chính Công ty J97 Promotion - đơn vị quản lý Jack - 4 triệu đồng vì tổ chức họp báo ngày 16/7 không đúng nội dung được cấp phép. Đại diện công ty đã nộp phạt và cam kết rút kinh nghiệm.

Theo cơ quan chức năng, buổi họp báo được đăng ký với mục đích giới thiệu dự án âm nhạc, song phần lớn thời lượng lại dành cho việc Jack và mẹ chia sẻ về ồn ào đời tư. Các dự án như Trạm dừng chân hay album phòng thu chỉ được nhắc ngắn gọn. Cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức, cá nhân sau khi được cấp phép cần tuân thủ đúng nội dung thông báo và quy định pháp luật liên quan.