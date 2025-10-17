Bản án gây phẫn nộ

TPO - Tòa án Hình sự cấp cao Seoul, phân khu 11-3 giữ nguyên bản án 3 năm 6 tháng tù giam dành cho Taeil - cựu thành viên NCT. Quyết định của tòa án đã gây ra sự phẫn nộ bởi nhiều người cho rằng bản án này quá nhẹ đối với một tội phạm tình dục nghiêm trọng.

Theo tờ Chosun Biz, ngày 17/10, Tòa án Hình sự cấp cao Seoul, Phân khu 11-3 đã bác kháng cáo và giữ nguyên bản án dành cho Taeil - người bị truy tố về tội hiếp dâm đặc biệt theo Đạo luật trừng phạt bạo lực tình dục - mức án 3 năm 6 tháng tù.

Tòa án cũng ra lệnh cho Taeil phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục kéo dài 40 giờ và cấm anh ta làm việc tại bất kỳ cơ sở nào liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người khuyết tật trong vòng 5 năm.

Phía Taeil lập luận rằng việc bị cáo nhận tội nên được xem xét để giảm án, nhưng tòa án không chấp nhận điều này. "Bị cáo tuyên bố đã đầu thú với cơ quan điều tra, nhưng anh ta cũng nói rằng mình không hề biết về tội ác cho đến khi bị khám xét và tịch thu nơi ở. Việc đã có trường hợp giảm án nhờ nhận tội trong các vụ án khác không có nghĩa là việc giảm án cũng nên được áp dụng trong vụ án này. Ngay cả khi xem xét lại tất cả điều kiện tuyên án, cũng khó có thể thấy rằng mức án ban đầu quá nhẹ hay quá nặng để vượt quá phạm vi quyền tự quyết hợp lý", tòa án tuyên bố.

Taeil - cựu thành viên nhóm nhạc NCT che chắn kín mít, xuất hiện tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18/6. Ảnh: Naver.

Tuy nhiên, quyết định của tòa án đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người dân Hàn Quốc cho rằng đây là bản án quá nhẹ đối với một tội phạm tình dục nghiêm trọng. Tờ Koreaboo dẫn lại các bình luận trên theqoo nhằm nhấn mạnh sự phẫn nộ của dư luận Hàn Quốc. “Thật điên rồ", “Chỉ có ba năm cho tội hiếp dâm nghiêm trọng thôi sao? Trời ơi…”, "Chỉ ba năm thôi sao? Chuyện gì thế này?", “Rõ ràng vi phạm này ở một cấp độ khác rồi”, "Cuộc đời của anh ta chấm dứt rồi"... là bình luận của nhiều người dân Hàn Quốc về bản án của cựu thành viên NCT.

Tại phiên tòa đầu tiên, tòa án khẳng định bản chất tội ác của Taeil rất nghiêm trọng vì thủ phạm đã thực hiện hành vi giao cấu liên tiếp khi nạn nhân say xỉn và không thể chống cự. Bên cạnh đó, việc nạn nhân là một khách du lịch nước ngoài có thể khiến cô phải chịu đựng nỗi đau tinh thần lớn hơn vì là nạn nhân của tội ác ở một nơi xa lạ.

Taeil thời còn hoạt động trong nhóm nhạc NCT.

Taeil đã bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 6 với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ nước ngoài say rượu cùng những người bạn của anh là Lee và Hong. Tháng 7, phiên tòa đầu tiên đã tuyên án Taeil 3 năm 6 tháng tù giam và ra lệnh bắt giữ ngay lập tức. Các đồng phạm của anh là Lee và Hong, nhận mức án tương tự và cùng bị bắt giữ.

Trong quá trình Taeil bị điều tra, khán giả đã phát hiện chi tiết rùng rợn về nam ca sĩ sau khi anh gây án. Ngày 14/6 - chỉ một ngày sau khi vụ hiếp dâm tập thể xảy ra, Taeil đã phát trực tiếp trên Instagram để chúc mừng sinh nhật mình với người hâm mộ.

Trong buổi phát trực tiếp, nam thần tượng thản nhiên chơi đàn piano, vui đùa và thảo luận với người hâm mộ về kế hoạch tương lai. Khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trước thái độ, hành động của Taeil, khi biết rằng anh ta vừa phạm tội vài giờ trước đó.