Liên Bỉnh Phát thắng giải Nam chính xuất sắc nhất tại Kim Chung

TPO - Liên Bỉnh Phát giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim "Bác sĩ tha hương" (Outlaw doctor) tại giải Kim Chung lần thứ 60 (Đài Loan) - một trong những giải thưởng danh giá của châu Á.

Theo tờ ET Today, lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60 được tổ chức tại Trung tâm Nhạc Pop Đài Bắc vào tối 18/10. Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở thể loại phim truyền hình dài tập.

Phát biểu khi nhận giải, nam diễn viên không ngờ mình sẽ được xướng tên. Trở thành nam diễn viên chính xuất sắc nhất nằm ngoài sức tưởng tượng của Liên Bỉnh Phát.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Chung lần thứ 60.

"Tôi thực sự không ngờ đến điều này. Tất cả điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi vô cùng biết ơn Giải thưởng Kim Chung và ban giám khảo đã ghi nhận tôi. Đây là vinh dự lớn lao đối với tôi. Cảm ơn biên kịch, đạo diễn, tất cả diễn viên đã làm việc cùng tôi, đội ngũ hậu trường và các giáo viên phiên dịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi cơ hội mang bộ phim đến với khán giả. Tôi cũng vô cùng biết ơn tất cả khán giả và những người bạn đã yêu mến bộ phim này", Liên Bỉnh Phát chia sẻ.

Liên Bỉnh Phát giành chiến thắng trước 3 diễn viên khác, trong đó có Kha Thúc Nguyên trong phim A Rong and a Yu. Kha Thúc Nguyên từng được khán giả Việt biết đến qua series Đời sống chợ đêm dài hơn 800 tập.

Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh sánh đôi trên thảm đỏ Lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60.

Liên Bỉnh Phát gây ấn tượng với vai nam chính trong Bác sĩ tha hương. Bộ phim dài 11 tập, xoay quanh Phạm Văn Ninh - một bác sĩ trẻ sang Đài Loan để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên tại đây, anh chỉ có thể hành nghề chui.

Khó khăn dồn dập kéo đến khi Ninh bị cáo buộc vì hành nghề trái phép mà làm chết một bệnh nhân. Anh phải bỏ trốn, sau đó lại vô tình vướng vào một đường dây buôn người phức tạp. Đóng cặp với anh là Trương Quân Ninh.

Liên Bỉnh Phát gây ấn tượng với vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim Bác sĩ tha hương.

Bác sĩ tha hương có nhịp độ nhanh và kịch tính, cuốn hút, khắc họa góc tối về cuộc sống của những người lao động nhập cư. Phim chiếu tại Việt Nam trên nền tảng K+ và quốc tế trên Netflix, nhận về số điểm khá 7,5/10 từ 360 lượt đánh giá trên nền tảng Douban, 7,5/10 điểm từ 459 lượt đánh giá trên IMDb.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, nổi tiếng qua các phim điện ảnh như Song Lang, Quý cô thừa kế, Ngôi nhà bươm bướm... Nam diễn viên cũng được biết đến khi tham gia nhiều show truyền hình thực tế Running man Vietnam, Ơn giời cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai... và gần đây nhất là Anh trai vượt ngàn chông gai.

Năm 2025, nam diễn viên tái xuất cùng đạo diễn Leon Lê với phim Quán Kỳ Nam - tác phẩm lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980. Phim vừa công chiếu quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada), được ví như Tâm trạng khi yêu (In the mood for love) của Vương Gia Vệ. Phim còn có sự góp mặt của mỹ nữ phim "Người Mỹ trầm lặng" Đỗ Thị Hải Yến.