Rhymastic xin vía Soobin

TPO - Tối 19/10, Rhymastic tổ chức thành công fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp mang tên RHYMeeting tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM). Sự kiện quy tụ hơn 1.000 khán giả cùng dàn đồng nghiệp thân thiết trong giới.

Những màn “đánh úp” từ dàn Anh tài

Chương trình do MC Duy Khánh dẫn dắt, gần gũi và nhiều năng lượng. Không ít khoảnh khắc nhanh chóng viral trên mạng xã hội như Rhymastic và Binz “đọ trình” tiếng Việt trong phần trò chơi tương tác, màn thi ăn dưa hấu cùng các khách mời khiến cả khán phòng bật cười và cổ vũ không ngớt.

Dàn Anh tài gồm Soobin, Binz, Quốc Thiên, Hà Lê, Tùng Dương, Cường Seven, Bùi Công Nam, Neko Lê, HuyR, Tăng Phúc, Kiên Ứng, Đăng Khôi, Hồng Sơn, Jun Phạm... lần lượt xuất hiện, mang đến nhiều bất ngờ.

Các Anh tài đến chung vui cùng Rhymastic,

Trong đó, màn “đấu rap” ngẫu hứng giữa Rhymastic và Bùi Công Nam - người từng “thách thức” đàn anh trên mạng xã hội với biệt danh “Lil Nui” - khiến khán giả đứng dậy reo hò khi Bùi Công Nam bất ngờ “bắn rap” cực cháy.

Phần kết chương trình với ca khúc Khiến nó ngầu trở nên bùng nổ khi các nghệ sĩ từ Anh trai vượt ngàn chông gai cùng xuất hiện, khuấy động sân khấu.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Soobin bất ngờ xuất hiện cùng món quà đặc biệt, gửi lời nhắn đến người anh thân thiết.

“Bình thường đứng trên sân khấu tôi rất tự tin, nhưng hôm nay đợi ra đây tôi còn hồi hộp hơn cả chính chủ", Soobin chia sẻ.

Anh nói thêm, hai anh em cùng xuất phát từ một điểm. Khi thấy Rhymastic vẫn giữ được ngọn lửa với âm nhạc đến tận bây giờ, anh vui và tự hào về người anh của mình.

Rhymastic "xin vía" Soobin để mở concert cá nhân.

Soobin tiết lộ món quà được anh tự tay chọn vì phù hợp với sở thích sưu tầm và nghiên cứu nghệ thuật của Rhymastic, đồng thời gửi lời chúc: “Em mong anh sẽ tiếp tục hành trình này. Anh em mình, cùng SpaceSpeakers, sẽ còn chinh phục nhiều đỉnh cao mới. Mong một ngày được thấy anh đứng trên sân khấu concert cá nhân của chính mình".

Rhymastic xúc động cảm ơn và “xin vía” từ người em thân thiết. Trong năm nay, Soobin đã hoàn thành hai concert cá nhân tại Hà Nội và chuẩn bị tổ chức đêm thứ ba ở TPHCM.

Thử thách cho Rhymastic

Không dừng lại ở một buổi gặp gỡ người hâm mộ, RHYMeeting được xây dựng như chuyến du hành vũ trụ, nơi Rhymastic hóa thân thành cơ trưởng của chuyến bay, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm nhạc và sáng tạo của riêng anh.

Mở màn bằng Càng ít càng nhiều và Yêu 5, cùng phần intro được dàn dựng công phu về ánh sáng và hiệu ứng sân khấu.

Sân khấu tiếp tục thăng hoa với màn biểu diễn của Kiên Ứng, sau đó là sự xuất hiện bất ngờ của YC - nhân dạng thứ hai của Rhymastic - qua hai ca khúc Thì sao và Tiền tươi. Bất ngờ hơn là màn công bố MV Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế ngay tại sự kiện.

YC (hay Young Crizzal) là nghệ danh, nhân dạng thứ hai của Rhymastic.

Sau gần 5 năm tập trung cho các dự án cá nhân, Rhymastic chính thức “đánh thức” YC với full album đầu tay gồm 10 ca khúc, mang đa dạng thể loại từ rap, hiphop đến funk. Đây là dự án thể hiện thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn và suy tư của nghệ sĩ đứng giữa hào quang và bóng tối.

YC (hay Young Crizzal) là nghệ danh, nhân dạng thứ hai của Rhymastic. Nghệ danh này đại diện cho nhân cách trẻ trung, ngông cuồng và đầy phản kháng của anh, xuất hiện trong những bài nhạc gai góc hoặc trong các cuộc "beef" (tranh luận, đấu rap).

Trong suốt nhiều năm làm nghề, Rhymastic nổi danh vì đa tài, là rapper, nhạc sĩ, producer có nhiều hit như Yêu 5, Nến và Hoa, Lặng… Không chỉ ghi dấu trong giới underground, anh còn định hình màu sắc âm nhạc đại chúng thông qua vai trò giám khảo của Rap Việt và nhiều chương trình âm nhạc lớn.

﻿ Rhymastic cùng vợ con.

Với ngôn ngữ âm nhạc sắc bén và tư duy sáng tạo, Rhymastic được đánh giá là một trong những nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Trong Anh trai vượt ngàn chông gai, anh từng được vinh danh “Ông hoàng X-Part” nhờ khả năng sử dụng ngôn từ linh hoạt, sáng tạo. Ngoài đời, anh được yêu mến bởi tính cách hài hước, khả năng chơi chữ duyên dáng, thể hiện rõ qua show thực tế Gia đình Haha.

Sau hai game show ăn khách, Rhymastic xây dựng được cộng đồng fan riêng. Người yêu mến anh trải dài ở nhiều tệp fan, từ fan yêu underground đến những người thích âm nhạc mainstream, show truyền hình.

Vì thế, nhiều khán giả kỳ vọng Rhymastic sẽ sớm tổ chức concert cá nhân, dấu mốc lớn theo sau chuỗi fan meeting cảm xúc tại TPHCM và tiếp đó là Hà Nội.