Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Vĩnh biệt NSƯT Bạch Diện

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - NSƯT Bạch Diện qua đời hôm 1/11. Tang lễ của ông được tổ chức sáng 4/11 tại Hà Nội. Ông gắn bó với cải lương hơn nửa thế kỷ, từng được coi là hiện tượng của cải lương đất Bắc một thời.

Theo thông tin từ NSND Triệu Trung Kiên, NSƯT Đỗ Bạch Diện - kép đẹp nổi tiếng một thời của Nhà hát Cải lương trung ương - đã qua đời hôm 1/11. Tang lễ của ông diễn ra từ 7h15 sáng 4/11 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa.

NSƯT Bạch Diện sinh năm 1941 tại Hà Nội. Năm 18 tuổi, ông gia nhập Đoàn cải lương Kim Phụng, nhanh chóng trở thành diễn viên sáng giá của đoàn. Sau 10 năm gắn bó với Kim Phụng, ông trở về Nhà hát Cải lương trung ương.

573873954-25418453401081283-3723620116859877499-n-2419.jpg
NSƯT Bạch Diện trên sân khấu.

Theo NSND Triệu Trung Kiên, vào thập niên 1970, 1980, nghệ sĩ Bạch Diện đã ghi dấu ấn với các vai diễn như Trương Tài Ba trong vở Hương Tràm (1973), chàng A li kha trong vở Ngày tàn bạo chúa (1974). Năm 1993, ông được phong tặng danh hiệu NSƯT. Nghệ sĩ Bạch Diện gắn bó với cải lương hơn nửa thế kỷ. Ông từng được coi là hiện tượng của cải lương đất Bắc một thời.

"Giai đoạn hoàng kim của ông, tôi mới vài tuổi, nhưng ấn tượng về những vai diễn của ông in dấu sâu đậm trong tôi. Tôi cũng có dịp được đứng chung sân khấu với ông trong nhân vật hai cha con của vở Người mài ngọc (1994). Sau này, ông còn làm nhiều việc khác như chuyển thể cải lương, tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và đã tạo nên dấu ấn rất riêng. Khán giả và đồng nghiệp sẽ mãi nhớ đến ông như một dấu ấn đẹp của nền nghệ thuật Việt Nam thời hiện đại", NSND Triệu Trung Kiên nói.

572773839-25418453591081264-6708760973201512805-n.jpg
image-6.jpg
NSƯT Bạch Diện có hơn nửa thế kỷ gắn bó với cải lương.

Trong sự nghiệp, NSƯT Bạch Diện chuyển thể khoảng trên 20 vở cải lương, tiêu biểu là Cây đàn huyền thoại, Đừng đùa giỡn với tình yêu, Lên tiên, Hoàn lương. Ông cũng tham gia các phim Đôi dòng sữa mẹ, Mùa lá rụng, Bí thư tỉnh ủy, Ma làng.

Gia đình NSƯT Bạch Diện neo người, ông từng đổ vỡ trong hôn nhân. Về già, nhiều năm ông đón tết một mình trong ngôi nhà chật hẹp.

Ngọc Ánh
#Bạch Diện #cải lương #NSƯT #nghệ sĩ Việt Nam #đời sống nghệ thuật #kịch truyền thống #nhà hát cải lương

Xem thêm

Cùng chuyên mục