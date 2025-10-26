Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (tên đầy đủ: Hoàng Ngọc Hợp, bút danh: Hoàng Thiếu Phủ) qua đời lúc 15h40 ngày 25/10 tại TP HCM. Ông hưởng thọ 86 tuổi. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan sinh năm 1940 tại Bích Khê (Triệu Phong, Quảng Trị). Ông là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội viên Hội Nhà văn TP HCM.

Trước năm 1975, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan công tác tại báo Cờ Giải Phóng (Huế), sau đó là báo Thanh niên của Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam ở R.

Sau 1975, ông công tác tại Xí nghiệp phim Tổng hợp TP HCM (nay là Hãng phim Giải Phóng). Từ năm 1984, ông xuất hiện trên các trang viết và nhanh chóng tạo được tiếng vang. Ông được công chúng biết đến qua bút danh Hoàng Thiếu Phủ - một cây bút trào lộng trong làng báo Việt Nam mà Tuổi Trẻ Cười là nơi ông góp mặt thường xuyên.

Các tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến Tuyển tập Truyện cười (1993), Quán ông đồ (2008), Dưới ánh hỏa châu (2012).

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan còn là chuyên gia biên tập những đầu sách nổi tiếng ở Nhà xuất bản Trẻ (TP HCM). Ông góp mặt trong ban thực hiện cuốn Kiều bào và Quê hương do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM cùng Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Đây cũng là cuốn sách ông sử dụng tên thật của mình là Hoàng Ngọc Hợp.

Tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan được tặng Huân chương Quyết thắng hạng I, Huân chương Giải phóng hạng II, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng II, Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Chiến sĩ văn hóa, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật và Huy hiệu 55 tuổi Đảng.

Lễ tang của nhà văn được tổ chức từ 8h ngày 26/10 đến 12h ngày 27/10 tại số 96, đường Khổng Tử (phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM). Lễ truy điệu được tổ chức lúc 12h30 ngày 27/10. Sau đó, ông được hỏa táng tại Phước Lạc Viên (Bình Dương).