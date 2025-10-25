Văn nghệ sĩ kể hành trình lớn lên cùng TPHCM

TPO - Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - người từng tham gia xây dựng Nhà Văn hóa Thiếu nhi đầu tiên của thành phố - cho biết sau ngày đất nước thống nhất, lãnh đạo TPHCM luôn tâm niệm cái gì đẹp nhất, lớn nhất là dành cho thiếu nhi. “Từ đó, những thế hệ đầu tiên của Nhà Thiếu nhi ra đời và hôm nay, những hạt giống ấy đã nở hoa, kết trái, trở thành niềm tự hào của thành phố mang tên Bác”, ông nói.

Sáng 25/10, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình họp mặt văn nghệ sĩ gắn bó và trưởng thành từ phong trào của hệ thống Nhà thiếu nhi thành phố (giai đoạn 1975-2025).

Đến dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Nơi những người “lớn lên cùng thành phố” trở về

Trong không khí rộn ràng, ấm áp, hàng trăm văn nghệ sĩ trên các lĩnh vực cùng các thế hệ thầy cô, học trò đã cùng trở về “ngôi nhà tuổi thơ” để ôn lại những năm tháng rèn luyện đầy say mê với các bộ môn nghệ thuật. Những người từng sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi thành phố ngày nào nay đã trưởng thành, trở thành nghệ sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn, giảng viên…

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - người từng tham gia xây dựng Nhà Văn hóa Thiếu nhi đầu tiên của thành phố - cho biết sau ngày đất nước thống nhất, lãnh đạo TPHCM luôn tâm niệm cái gì đẹp nhất, lớn nhất là dành cho thiếu nhi. “Từ đó, những thế hệ đầu tiên của Nhà Thiếu nhi ra đời và hôm nay, những hạt giống ấy đã nở hoa, kết trái, trở thành niềm tự hào của thành phố mang tên Bác”, ông nói.

Các nghệ sĩ chia sẻ về hành trình rèn luyện, trưởng thành từ hệ thống Nhà Thiếu nhi thành phố. Ảnh: Thanh Ngân.

Trong niềm xúc động nhớ về thủa ấu thơ, ca sĩ Quỳnh Hoa nói bản thân từ một cô bé rụt rè, được Nhà Thiếu nhi rèn luyện để từng bước tự tin đứng trên sân khấu. Trở lại mái nhà xưa, chị cho biết bản thân như được tiếp thêm năng lượng. Nữ MC bày tỏ mong muốn nơi này mãi là ngôi nhà mở để “mọi đứa trẻ đều có cơ hội chạm đến ước mơ”.

Ca sĩ Thanh Ngọc - thành viên nhóm Mắt Ngọc - khẳng định tuổi thơ ở Nhà Thiếu nhi là khoảng trời đẹp nhất. Nữ ca sĩ mong thành phố khôi phục lại những chương trình lớn như Liên hoan Búp Sen Hồng hay các trại giao lưu quốc tế để thiếu nhi được vươn xa, học hỏi nhiều hơn.

Đại biểu dự buổi họp mặt cũng xúc động khi chứng kiến phần trình diễn của nghệ sĩ tranh cát Trí Đức, người từng là đội viên Đội Rối Nhà Thiếu nhi TPHCM. Trên nền ca khúc Hãy để mặt trời chiếu sáng, từng hạt cát dưới tay anh hóa thành hình ảnh của thành phố, của tuổi thơ, của niềm tin và khát vọng.

Với nam nghệ sĩ, Nhà Thiếu nhi là khu vườn địa đàng, nơi mà “những chú vịt xấu xí có thể trở thành thiên nga”. Anh cho rằng nếu làm nghệ thuật mà đòi hỏi đáp trả thì chỉ là người thợ, còn khi trao đi bằng trái tim thì sẽ gieo được điều đẹp đẽ trong tâm hồn con trẻ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và ông Nguyễn Phước Lộc trao biểu trưng tri ân các nhạc sĩ đóng góp tiêu biểu cho nền nghệ thuật thiếu nhi.

Tại buổi họp mặt, NSƯT Hải Phượng cùng các em thiếu nhi trình diễn hòa tấu đàn tranh Hồn quê và đồng dao Tùm nụm tùm nị - Bắc Kim Thang, mang âm hưởng dân gian hòa cùng tinh thần hiện đại - như sợi dây kết nối giữa truyền thống và sáng tạo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy cùng Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải tuyên dương, tri ân các nghệ sĩ trưởng thành từ hệ thống Nhà Thiếu nhi.

Các giọng ca gắn liền với nhiều thế hệ thiếu nhi thành phố biểu diễn tại chương trình họp mặt.

Triển lãm “Dấu ấn 50 năm”

Trước buổi họp mặt, triển lãm Dấu ấn 50 năm nền văn học, nghệ thuật thiếu nhi TPHCM (1975-2025) thu hút đông đảo khách tham quan, tìm hiểu. Không gian trưng bày được sắp đặt như một dòng chảy thời gian, nơi những bức ảnh đen trắng, bản nhạc cũ, bức tranh màu nước, đạo cụ sân khấu, đồng phục đội viên… kể lại hành trình phát triển của nền nghệ thuật thiếu nhi thành phố suốt nửa thế kỷ.

Triển lãm ghi dấu những tên tuổi từng gắn bó và trưởng thành từ phong trào thiếu nhi như nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, Trương Quang Lục, Nguyễn Ngọc Thiện, NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hải Phượng, nghệ sĩ tranh cát Trí Đức, cùng nhiều gương mặt trẻ nối tiếp.

“Mỗi hình ảnh, mỗi giai điệu đều chứa đựng tình yêu và khát vọng sáng tạo. Ở đây, nghệ thuật không chỉ là biểu diễn, mà là cách chúng ta gieo hạt mầm nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn cho trẻ em thành phố” - anh Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc.