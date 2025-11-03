Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

MC Quang Việt rời VTV

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - MC Quang Việt xác nhận thông tin nghỉ việc ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sau 14 năm gắn bó. Nam MC ghi dấu ấn với các bản tin thể thao, tác nghiệp ở nhiều giải đấu quan trọng của thể thao trong nước và quốc tế.

Sáng 3/11, MC Quang Việt xác nhận thông tin nghỉ việc ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sau 14 năm gắn bó. "Hành trình ấy bắt đầu từ những ngày đầu tháng 11/2011, và khép lại cũng vào những ngày này của năm 2025, tròn 14 năm với biết bao kỷ niệm. VTV không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa. Tôi được sống trọn với đam mê thể thao, được làm việc cùng những người anh, người thầy, những đồng nghiệp và bạn bè tuyệt vời và có cả một gia đình nhỏ nơi đây", MC Quang Việt chia sẻ.

MC Quang Việt chưa tiết lộ thông tin về nơi làm việc mới. Theo nguồn tin của Tiền Phong, anh tiếp tục làm việc trong lĩnh vực thể thao.

509564288-10162942538554321-2155273614483812202-n.jpg
Quang Việt là MC quen thuộc trên sóng VTV.

MC, bình luận viên Quang Việt sinh năm 1990. Anh tốt nghiệp Học viện kỹ thuật mật mã và sớm bộc lộ đam mê với thể thao. Năm thứ hai đại học, Quang Việt tình cờ đọc được thông báo tuyển cộng tác viên của VTV và đăng ký thi tuyển. Anh làm các công việc về thể thao từ đó cho tới khi ra trường và ký hợp đồng chính thức từ năm 2012.

Ban đầu, MC Quang Việt làm biên tập viên quốc tế, chuyên dịch và viết các tin về thể thao quốc tế. Sau đó anh được khuyến khích tập lên hình, làm phóng viên và trải qua nhiều vai trò khác nhau. Nam MC tham gia khâu tổ chức sản xuất, dẫn chương trình, làm phóng viên của các bản tin thể thao, trong đó đáng chú ý là Thể thao 24/7 trên VTV1, Nhịp đập Thể thao hay 360 độ thể thao cùng các chương trình bình luận bóng đá.

Ngoài thể thao, MC Quang Việt từng dẫn dắt các chương trình Chào buổi sáng, Việt Nam hôm nay, Chuyển động 24h trên VTV.

Ngọc Ánh
#MC Quang Việt #VTV #thể thao #bình luận viên #đài truyền hình Việt Nam #sự nghiệp truyền hình

Xem thêm

Cùng chuyên mục