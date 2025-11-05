Vĩnh biệt NSƯT Kiều Hưng

TPO - NSƯT Kiều Hưng là một trong những giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Ông biết kết hợp kỹ thuật thanh nhạc phương Tây với cảm xúc Việt Nam, hát bằng cả tâm hồn, bằng tình yêu đất nước và con người. Sau khi mắc tai biến năm 2008, nghệ sĩ vẫn cố gắng về Việt Nam biểu diễn.

Giọng ca huyền thoại

Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Kiều Hưng qua đời rạng sáng 30/10 tại một bệnh viện ở Đức, hưởng thọ 88 tuổi. NSƯT Kiều Hưng là giọng ca huyền thoại của dòng nhạc cách mạng. Sự ra đi của ông khiến những người yêu nhạc tiếc nuối.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng không quá khi nói Kiều Hưng là một trong những giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

NSƯT Kiều Hưng và vợ.

"Tiếng hát của ông đã in đậm trong tâm trí và trái tim người yêu nhạc cả nước từ nửa cuối thập niên 1960, kéo dài tới những năm 1990 và cho đến tận hôm nay. Tên tuổi của ông gắn liền với vô số ca khúc nổi tiếng như Tiếng đàn bầu, Bài ca trên núi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tình ca, Chiếc khăn piêu, Hát về cây lúa hôm nay, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Tình em biển cả", anh Nguyễn Quang Long nói.

Nghệ sĩ Kiều Hưng từng được cử sang Liên Xô (cũ), học tại Nhạc viện Tchaikovsky - cái nôi đào tạo âm nhạc thuộc hàng đầu thế giới. Từ nền tảng ấy, ông trở về, đem tiếng hát phục vụ khắp các chiến trường, vùng lao động, trở thành giọng ca tiêu biểu của thế hệ ca sĩ - chiến sĩ, mang âm nhạc đến với nhân dân và đất nước trong những năm tháng gian lao nhất.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long nhận định NSƯT Kiều Hưng là hình mẫu nghệ sĩ vừa có học thuật, vừa có hồn dân tộc. Ông biết kết hợp kỹ thuật thanh nhạc phương Tây với cảm xúc Việt Nam, hát bằng cả tâm hồn, bằng tình yêu đất nước và con người. Mỗi ca khúc qua giọng ông đều đầy khí thế, hào sảng mà vẫn đằm thắm, sâu lắng. Dù sau này sống xa quê hương nhưng tiếng hát ấy vẫn chan chứa nỗi nhớ và tình yêu hướng về Tổ quốc.

NSƯT Kiều Hưng gặp gỡ Anh Thơ, Xuân Hinh sau sự kiện âm nhạc.

NSND Thái Bảo nhớ về nghệ sĩ Kiều Hưng bởi giọng hát mộc mạc, không màu mè. NSND Thái Bảo đứng chung sân khấu với NSƯT Kiều Hưng lần đầu năm 20 tuổi. Hai nghệ sĩ cùng đi biểu diễn khắp các tỉnh thành, trong và ngoài nước. "Những lần biểu diễn, chú giúp tôi luyện thanh, cách hát trong từng ca khúc. Ngoài sở hữu giọng hát tuyệt vời, NSƯT Kiều Hưng gần gũi, điềm đạm, chân thành nhưng rất duyên và hóm hỉnh", NSND Thái Bảo chia sẻ.

Khách mời đặc biệt của Trọng Tấn

Năm 1995, gia đình nghệ sĩ Kiều Hưng sang Đức định cư. Ông vẫn tham gia các chương trình âm nhạc cộng đồng phục vụ bà con người Việt xa xứ. Năm 2008, biến cố sức khỏe ập đến, ông liệt hoàn toàn tay và chân bên phải, mất trí nhớ. Gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu. 10 ngày sau, ông dần hồi phục nhưng trí nhớ không thể trở lại như xưa do tai biến mạch máu não.

Năm 2011, ông về nước tiếp tục điều trị. Vợ ông lên kế hoạch chữa bệnh, tập luyện rất chi tiết để nghệ sĩ sớm hồi phục sức khỏe. Nỗi sợ lớn nhất của NSƯT Kiều Hưng là không thể trở lại sân khấu. Năm 2014, ông cố gắng tham gia hai chương trình âm nhạc ở Việt Nam, trong đó có live show của ca sĩ Trọng Tấn.

NSƯT Kiều Hưng lần đầu song ca với Trọng Tấn năm 2014.

Trọng Tấn có duyên được gặp gỡ và hòa giọng cùng NSƯT Kiều Hưng trong live show đầu tiên năm 2014. Ê-kíp làm chương trình vừa hoàn thiện kịch bản, cách ngày diễn khoảng một tuần thì nghe tin NSƯT Kiều Hưng về Việt Nam. Ca sĩ Trọng Tấn lập tức liên hệ và ngỏ ý mời nghệ sĩ Kiều Hưng làm khách mời đặc biệt của chương trình. Đó là lần đầu hai người gặp gỡ, song ca.

Ca sĩ Trọng Tấn cũng nhớ lại kỷ niệm đẹp với NSƯT Kiều Hưng khi luyện thanh Bài ca trên núi của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, phần lời hai do nghệ sĩ Kiều Hưng viết. "Bài hát đánh dấu mốc quan trọng của chú khi bắt đầu chuyển từ hát hợp xướng sang đơn ca. Tiếp sau đó là những bài hát không thể quên về giọng hát đẹp mãi còn trong ký ức của nhiều người nghe nhạc", ca sĩ Trọng Tấn nói.

Ngoài những ca khúc đã làm nên tên tuổi, nghệ sĩ Kiều Hưng có khoảng 30 bài hát tự sáng tác. Những ca khúc này thường được ông viết trong những lúc nhớ nhà.