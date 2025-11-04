Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

NSƯT Kiều Hưng qua đời ở Đức

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Kiều Hưng mất ở Đức, hưởng thọ 88 tuổi. Ông là giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam, nổi tiếng với những ca khúc như "Tình ca", "Rặng trâm bầu".

Tối 4/11, anh Kiều Hải - con trai NSƯT Kiều Hưng - cho biết NSƯT Kiều Hưng qua đời rạng sáng 30/10 tại Bệnh viện Vivantes Friedrichshain (Đức), hưởng thọ 88 tuổi. Lễ tưởng niệm và tiễn biệt được gia đình thông báo sau.

NSƯT Kiều Hưng tên đầy đủ là Kiều Tất Hưng, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Từ thời đi học, ông nổi tiếng hát hay, từng tham gia đội văn nghệ nghiệp dư của Thành đoàn Thanh niên Hà Nội. Năm 20 tuổi, ông được tuyển vào Đoàn văn công trung ương (sau này là Đoàn ca múa nhạc trung ương).

31530551-409901376143341-3304381811286605824-n.jpg
NSƯT Kiều Hưng qua đời ở nước ngoài, hưởng thọ 88 tuổi.

6 năm ở Đoàn ca múa nhạc Trung ương, ông biểu diễn khắp mặt trận. Những ngày đầu Mỹ bắn phá miền Bắc, Kiều Hưng khi biểu diễn ngoài hải đảo, lúc hát trên trận địa tầm thấp, tầm cao. Năm 1966, ông được cử sang Liên Xô (cũ) đào tạo âm nhạc, cùng khóa với ca sĩ Trung Kiên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, Trần Thu Hà.

Ca sĩ Kiều Hưng về nước vào độ chín của sự nghiệp. Ông nổi tiếng nhờ những ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tiếng hát thành phố mang tên người, Âm thanh ngày mới, Rặng trâm bầu, Tình ca.

Năm 1995, gia đình nghệ sĩ Kiều Hưng sang Đức định cư. Ông đều đặn tham gia các chương trình âm nhạc cộng đồng phục vụ bà con người Việt xa xứ. Nhiều du học sinh người Việt ở Đức tìm đến nhờ ông dạy nhạc. Năm 2008, biến cố sức khỏe ập đến, ông liệt hoàn toàn tay và chân bên phải, mất trí nhớ. Hơn 10 ngày sau, ông dần hồi phục nhưng trí nhớ không thể trở lại như xưa do tai biến mạch máu não.

snapedit-1762264611776-3877.jpg
NSƯT Kiều Hưng hát ở live show của Trọng Tấn.

Năm 2011, nghệ sĩ về nước chữa trị. Ông cũng tham gia lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Trở lại sân khấu sau thời gian dài trị bệnh, ca sĩ Kiều Hưng hát Bài ca trên núi, Bài ca cây lúa, Rặng trâm bầu. Năm 2014, ông tiếp tục hát trong đêm nhạc của ca sĩ Trọng Tấn và chương trình Giai điệu tự hào trên VTV.

Ngọc Ánh
#NSƯT Kiều Hưng #âm nhạc Việt Nam #giọng ca huyền thoại #Trọng Tấn

Xem thêm

Cùng chuyên mục