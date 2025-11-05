Điện ảnh Việt Nam đang bứt phá

TPO - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức từ 21-25/11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan phim có sự tham gia của 16 phim truyện điện ảnh. Phát biểu tại họp báo giới thiệu liên hoan phim, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tạ Quang Đông - khẳng định điện ảnh Việt Nam đang bứt phá trên con đường chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp cùng UBND TPHCM chỉ đạo, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Phát biểu tại họp báo sáng 5/11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết liên hoan phim là dịp tôn vinh các nghệ sĩ, trân trọng sự sáng tạo, lan tỏa niềm tự hào văn hóa dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa điện ảnh và du lịch, giữa văn hóa và kinh tế sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước.

“Nhìn lại chặng đường hai năm qua kể từ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, chúng ta có thể thấy rõ sức sống mãnh liệt của điện ảnh nước nhà: số lượng và chất lượng phim tăng lên, thị trường điện ảnh sôi động, các tác phẩm Việt Nam được đón nhận tích cực ở các Liên hoan phim quốc tế và thế hệ làm phim trẻ đầy bản lĩnh và sáng tạo. Những thành quả đó cho thấy điện ảnh Việt Nam đang bứt phá trên con đường chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại họp báo giới thiệu Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Ảnh: Việt Hùng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và toàn cầu hóa, trong kỷ nguyên ấy, điện ảnh Việt Nam cần vươn mình mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ bằng kỹ thuật, công nghệ hay kinh nghiệm sản xuất mà bằng bản lĩnh văn hóa, bản sắc dân tộc và sức sáng tạo Việt Nam.

"Chưa bao giờ điện ảnh Việt Nam lại được đón nhận nồng nhiệt như hiện nay với chất lượng phim được nâng cao rõ rệt, nhiều tác phẩm thắng thế ngay cả khi phát hành cùng thời điểm với phim nước ngoài (đặc biệt giai đoạn 7-9/2025). Câu lạc bộ phim trăm tỷ ngày càng mở rộng với nhiều kỷ lục bất ngờ", Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 cũng đánh dấu nhiều đổi mới của ban tổ chức nhằm khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh.

Họp báo giới thiệu Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức tại Hà Nội sáng 5/11. Ảnh: Việt Hùng.

Theo đó, ban tổ chức bổ sung 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, trao cho các đơn vị phát hành nhiều phim Việt nhất giai đoạn 2023-2025, cùng các cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp đặc biệt cho việc phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam.

Ngoài ra, liên hoan phim lần đầu mời đại diện 34 Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm chiếu phim lưu động để gặp mặt trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm sao thu hút được các đoàn làm phim đến quay phim.

Từ 30 phim truyện, 120 phim tài liệu, 21 phim khoa học và 32 phim hoạt hình gửi về, ban tổ chức chọn 16 phim truyện điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình dự thi, số còn lại được giới thiệu tới công chúng trong chương trình phim toàn cảnh.

Nhiều phim Việt dù đối đầu với phim quốc tế vẫn thắng thế.

Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức tại khuôn viên ngoài trời Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc lập) lần lượt vào ngày 21/11 và 25/11. Cả hai buổi lễ đều được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong khuôn khổ liên hoan phim, ban tổ chức đồng thời tổ chức tọa đàm Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới (22/11) và hai hội thảo Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương (23/11), Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay (25/11).

Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật bên lề cũng góp phần quảng bá điện ảnh Việt Nam tới đông đảo công chúng, người dân TPHCM. Trong đó có thể kể tới triển lãm ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh và chương trình nghệ thuật Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.