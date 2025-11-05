Bộ Văn hóa chỉ đạo khắc phục sự cố sập tường Hoàng thành Huế

TPO - Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND TP Huế ưu tiên, bố trí kinh phí và giao Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp tục rà soát các khu vực đoạn tường Hoàng thành bị sập do mưa lũ, khẩn trương xây dựng phương án tu bổ, tôn tạo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hoàng Đạo Cương đã ký công văn gửi UBND TP Huế về ứng phó và khắc phục thiên tai đối với di tích, bảo tàng tại địa phương.

Công văn nêu, Bộ VHTTDL nhận được báo cáo nhanh của Sở Văn hóa và Thể thao (VH - TT) TP Huế và công văn của Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế về công tác phòng chống bão lụt và sự cố sập một đoạn tường Hoàng Thành (dài khoảng 15 m) thuộc quần thể di tích cố đô.

Vị trí tường thành Hoàng thành Huế bị sạt lở.

Do thiên tai, ngập lụt xảy ra với cường độ, phạm vi rộng, Bộ VHTTDL đề nghị UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng của đoạn tường Hoàng thành bị sập nói riêng, hiện trạng kỹ thuật của các công trình di tích, hạng mục, tường thành, mái ngói, nền móng và hạ tầng kỹ thuật của quần thể di tích Cố đô Huế nói chung. Đó là cơ sở đánh giá mức độ hư hại nhằm phục vụ cho công tác tu bổ, phục hồi.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND TP Huế kịp thời bảo vệ hiện trường, không để xảy ra tình trạng sập, sạt lở công trình tại di tích để bảo đảm an toàn cho di tích và an toàn cho Nhân dân xung quanh khu vực di tích. Đồng thời, tổ chức kiểm kê, rà soát, đánh giá trình trạng bảo quản của các di vật, cổ vật, xây dựng phương án bảo quản kịp thời.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng đề nghị địa phương ưu tiên, bố trí kinh phí và giao Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp tục rà soát các khu vực đoạn tường Hoàng thành bị sập, khẩn trương xây dựng phương án tu bổ, tôn tạo.

Sau khi nước rút, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế tổng lực ra quân vệ sinh di tích.

Về lâu dài, đề nghị UBND TP Huế chỉ đạo Sở VH - TT TP Huế phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa, nhằm chủ động hơn nữa trong công tác nhận diện, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu và phục hồi sau rủi ro thiên tai cho các di tích trên địa bàn.

Huế vừa trải qua 3 đợt lũ lớn liên tiếp khiến hàng chục ngàn nhà dân bị ngập, thiệt hại lớn về người và của. Khu vực di tích Đại nội Huế nước ngập khoảng 0,3 m. Các cung điện bị ngập một phần vào đến hiên.

Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết vào khoảng 18h45 ngày 2/11, một đoạn tường Hoàng thành phía đường Đặng Thái Thân bị sập. Đoạn tường dài khoảng 15 m. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm thực hiện rào chắn, bao che và lập biển cảnh báo.

Sáng 3/11, Trung tâm mời đại diện Sở Xây dựng TP Huế khảo sát kiểm tra, đánh giá bước đầu sự cố trên. Theo ghi nhận trực quan, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối. Quan sát bằng mắt thường, tường được xây 3 lớp trong và ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa độn bằng đất sét.