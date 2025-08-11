Khuyến khích hỗ trợ học tiếng Hàn tại các trường phổ thông ở Việt Nam

TPO - Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa ký Thoả thuận bổ sung bản ghi nhớ hợp tác nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam với Bộ Giáo dục Hàn Quốc về hợp tác giáo dục



Đại diện Bộ GD&ĐT Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và người đồng cấp Bộ Giáo dục Hàn Quốc, bà Choi Eun-ok đã ký kết Thoả thuận bổ sung bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. Thỏa thuận bổ sung nhằm thúc đẩy và tăng cường giáo dục tiếng Hàn trong các trường phổ thông tại Việt Nam trên cơ sở hợp tác chung của các Bên.

Cụ thể theo thoả thuận bổ sung, phía Hàn Quốc sẽ khuyến khích hỗ trợ các lớp học tiếng Hàn tại các trường phổ thông ở Việt Nam đã áp dụng tiếng Hàn như một môn học thông thường, bao gồm cả các lớp học ngoài giờ. Ngược lại, phía Việt Nam sẽ hỗ trợ các trường đã áp dụng tiếng Hàn như một môn học thông thường để đảm bảo việc giáo dục tiếng Hàn được thực hiện suôn sẻ, trên cơ sở nhu cầu của học sinh, năng lực của các trường và quy định của chính quyền địa phương.

Để nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam như một phần của chương trình giảng dạy chính thức của nhà trường, phía Hàn Quốc sẽ cử giáo viên dạy tiếng Hàn tới các trường phổ thông đã sử dụng tiếng Hàn. Trong khả năng cho phép, phía Việt Nam sẽ tích cực hỗ trợ các vấn đề thiết yếu liên quan đến việc nhập cảnh và lưu trú của các giáo viên tiếng Hàn được phái cử, bao gồm cấp thị thực và miễn giấy phép lao động, phù hợp với luật pháp và quy định liên quan tại Việt Nam. Số lượng giáo viên tiếng Hàn được phái cử đến Việt Nam sẽ được quyết định hàng năm thông qua bàn bạc giữa các Bên.

Theo thông tin từ Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT, năm học 2024-2025, Bộ GD&ĐT Việt Nam hỗ trợ thủ tục tiếp nhận 9 giáo viên tình nguyện dạy tại một số trường phổ thông tại Hà Nội, Bắc Giang và Hải Phòng.

Phía Hàn Quốc đã hỗ trợ hoàn thiện xây dựng tài liệu, sách giáo khoa lớp 3 và lớp 4 (đối với ngoại ngữ 1) và tài liệu từ lớp 6 đến lớp 10 (ngoại ngữ 2). Theo đề nghị của Văn phòng Giáo dục Hàn Quốc, Bộ GDĐT đang gửi công văn đến một số Sở để tìm hiểu nhu cầu giáo viên tiếng Hàn để gửi sang làm tình nguyện viên năm học 2025-2026.

Hiện có khoảng gần 50 trường đại học có triển khai dạy tiếng Hàn. Các trường đại học có khoa đào tạo tiếng Hàn đang thu hút được nhiều sinh viên đăng ký dự tuyển và triển khai có hiệu quả các hoạt động trao đổi, giao lưu với các cơ sở giáo dục Hàn Quốc.

Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, số lượng du học sinh Việt Nam hiện nay là khoảng 43.000 người, chủ yếu đi học tiếng Hàn và đăng ký ở trình độ đại học. Hằng năm có khoảng 21.000 ứng viên thi chứng chỉ TOPIK. Phía Hàn Quốc cấp hàng trăm học bổng đại học và sau đại học cho công dân Việt Nam đi học (cả học bổng cấp Chính phủ và cấp trường).

Ngoài ký kết thoả thuận bổ sung bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc về hợp tác giáo dục, dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, các cơ sở giáo dục đại học hai nước cũng sẽ ký kết các thoả thuận hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục đại học và khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.