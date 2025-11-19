Giám đốc Đại học đề xuất cơ chế đặc thù thu hút nhân tài

TPO - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn đề xuất cho phép đại học này và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được thí điểm các cơ chế đặc thù thu hút nhân tài.

Hôm nay, 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỉ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa và thư chúc mừng nhà trường.

Ngày 10/10/1945, chỉ hơn một tháng sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh số 45 thành lập Ban Đại học Văn khoa thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày nay.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hành trình 80 năm, dù dưới tên gọi Đại học Văn khoa, Đại học Tổng hợp Hà Nội hay Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn...đều để lại những thành tựu to lớn, trở thành di sản quý giá, nguồn lực quan trọng cho bước phát triển đột phá của nhà trường.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn được xác định là một trong những trung tâm mạnh nhất về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, Đại học Quốc gia Hà Nội có chiến lược, tầm nhìn trở thành đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đạt đẳng cấp thế giới.

Để đạt được mục tiêu này, con người được xác định là trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng nhất. Do đó, nhiệm vụ hội tụ và nuôi dưỡng hiền tài, đào tạo tinh hoa của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các bộ ban ngành quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, coi đây là một trụ cột cốt lõi trong phát triển con người Việt Nam hiện đại.

Ông Sơn đề xuất cho phép Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thí điểm các cơ chế đặc thù, tự chủ vượt trội, tạo điều kiện cho phát triển đội ngũ học giả lớn, thu hút nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu chiến lược và thực hiện tự chủ toàn diện - một trong ba động lực cốt lõi của chiến lược.

Việc này nhằm giúp Đại học Quốc gia Hà Nội đạt mục tiêu lọt vào nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á vào năm 2030 và có các lĩnh vực mũi nhọn đạt Top 100 thế giới.

Khoa học xã hội nhân văn là nền tảng phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, trong những năm kháng chiến đầy gian khổ trước đây, bên cạnh việc truyền thụ kiến thức quý giá giữa bom rơi đạn nổ, nhiều giảng viên của trường đã dũng cảm, quyết tâm dùng máu viết đơn tình nguyện ra trận. Nhiều sinh viên cũng tạm xếp bút nghiên cầm súng ra tiền tuyến theo tiếng gọi của non sông.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long (thứ hai từ phải qua) tham quan gian trưng bày sách của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong giai đoạn xây dựng phát triển đất nước, nhiều thế hệ sinh viên của nhà trường đã trưởng thành và thành công trên nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là cựu sinh viên khoa Ngữ văn của nhà trường.

Phó Thủ tướng khẳng định cần tri ân những thế hệ trí thức ưu tú như GS. Đào Duy Anh, GS. Đặng Thai Mai, GS. Trần Văn Giàu, GS. Phan Huy Lê...

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó tiếp tục khẳng định quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, xác định nguồn nhân lượng chất lượng cao, nhân tài khoa học công nghệ là động lực và lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, các ngành khoa học xã hội và nhân văn được xác định là nền tảng cho phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong thời kì mới. "Không có khoa học cơ bản vững mạnh, không thể có khoa học ứng dụng đột phá, càng không thể có chiến lược phát triển độc lập và bền vững", Phó thủ tướng nói.

Với vị thế là một trung tâm khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu của cả nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhắn nhủ nhà trường cần tiếp tục đi đầu trong nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản, góp phần giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa nền tảng, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách.