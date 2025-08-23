Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Toàn cảnh điểm chuẩn các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội: Ngành cao nhất lấy 30/30

Đỗ Hợp
TPO - Ngoại ngữ hiện có điểm chuẩn cao nhất Đại học Quốc gia Hà Nội với 30 điểm, ở ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung. Tiếp đến nhiều ngành có điểm chuẩn từ 28-29.

Các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố điểm chuẩn năm 2025, như sau:

1. Trường Đại học Công nghệ: 22,13-28,19

2. Trường Đại học Việt Nhật: 20-22

3. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 20,05-26

4. Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật: 22,43-26,38

5. Trường Quản trị và Kinh doanh: 19-21,5

6. Trường Đại học Luật: 23,72-24,2

7. Trường Đại học Ngoại ngữ: 15,06-30

8. Trường Quốc tế: 19-22

9. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 21,75-29

10.Trường Đại học Y Dược: 19-27,43

11. Trường Đại học Giáo dục: 25,37-29,84

12. Trường Đại học Y Dược: 19-27,43

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển hơn 21.100 sinh viên vào 12 trường. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của VNU; dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực HSA.

Học phí 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là từ 14,1 đến 130 triệu đồng, nhiều trường tăng so với năm ngoái.

Đỗ Hợp
