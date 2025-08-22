Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cao nhất 26,27

TPO - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chiều 22/8 công bố điểm chuẩn của 62 ngành và chương trình đào tạo. Mức phổ biến là 20 đến 23, ngành cao nhất lên tới 26,27 điểm.

Một số ngành dưới 20 điểm như Công nghệ dệt, may và Du lịch chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (18), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (18,1), Quản trị khách sạn chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (18,25).

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2025 tất cả ngành cụ thể như sau:

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm nay tuyển 7.990 sinh viên bằng 5 phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm chứng chỉ quốc tế hoặc giải học sinh giỏi kết hợp với điểm học bạ cả ba năm theo tổ hợp, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội kết hợp học bạ.