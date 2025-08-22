Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Hai trường đại học ở Khánh Hòa công bố điểm chuẩn, ngành Sư phạm và Du lịch 'tăng nhiệt'

Thanh Thanh
TPO - Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Đại học Thái Bình Dương vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy. Trong đó, ngành Sư phạm và ngành Du lịch có điểm chuẩn tăng nhiều so với năm trước.

Chiều 22/8, Trường Đại học Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 17 ngành đào tạo đại học.

Cụ thể, điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 đến 26,41 điểm; phương thức xét học bạ THPT từ 17 đến 28,41 điểm; phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh từ 560 đến 928 điểm.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất ở cả 3 phương thức là Sư phạm Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh, đều từ 26,20 điểm trở lên. Tiếp đó là các ngành: Giáo dục Tiểu học (25,97 điểm), Lịch sử – Địa lý ( 25,91 điểm)...

diemchuan.png
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Thái Bình Dương năm 2025.

So với năm trước, điểm chuẩn trường này tăng từ 1 đến 3 điểm. Đặc biệt, ngành Du lịch có nguyện vọng tăng gấp ba lần, kéo theo điểm chuẩn tăng đến hơn 5 điểm (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT).

Trong khi đó, Trường Đại học Thái Bình Dương (tỉnh Khánh Hòa) lại lựa chọn một chiến lược tuyển sinh an toàn hơn. Với điểm chuẩn cho đa số các ngành giữ ở mức 15 điểm (kết quả thi tốt nghiệp THPT) và 18 điểm (xét học bạ THPT), trường tập trung vào việc tuyển bổ sung. Với 650 chỉ tiêu, Đại học Thái Bình Dương mang đến cơ hội cuối cùng cho các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1, cùng với cam kết học phí không tăng trong suốt khóa học.

Thanh Thanh
#điểm chuẩn #đại học Khánh Hòa #ngành sư phạm #điểm thi tốt nghiệp THPT #điểm xét học bạ #điểm tuyển sinh đại học #đại học Thái Bình Dương

